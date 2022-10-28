Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ООН отвергла обвинения России в деятельности биолабораторий США в Украине

"Украинская правда"Пятница, 28 октября 2022, 08:47

Представитель Организации Объединенных Наций по вопросам разоружения и посол США в ООН отвергли обращение России к Совету безопасности с призывом расследовать "военную биологическую деятельность" США в Украине.

Источник: "Радио Свобода"

Детали: Обвинение, выдвинутое МИД России 27 октября, является "чистой выдумкой без каких-либо доказательств", заявила посол США Линда Томас-Гринфилд в Совете безопасности. 

Реклама:

Она также сказала, что ни Украина, ни США не имеют программ изготовления биологического оружия.

Заместитель верховного представителя ООН по вопросам разоружения Адедеджи Эбо также заявил, что ООН "не знает" о какой-либо программе биологического оружия в Украине.

Эбо сказал, что его предшественник Изуми Накамицу информировал Совет безопасности в марте и снова в мае по этому поводу, и ООН не известно о таких программах биологического оружия. 

ВИДЕО ДНЯ

Он также сказал, что Организация Объединенных Наций не имеет ни мандата, ни технических возможностей для расследования этого заявления.

Предыстория: 

  • РФ направила Совету безопасности ООН проект резолюции о создании комиссии для расследования "деятельности биолабораторий США в Украине", а также жалобу относительно такой деятельности.
  • Заместитель постоянного представителя Украины при ООН Кристина Гайовишин заявила, что Россия требует заседаний Совбеза ООН с целью распространять свою пропаганду и дезинформацию, а также готовит провокации с применением биологических веществ.

Темы: ООНРосcияпропагандаоружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

фотоВ Одессе мужчина взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Туск собирается с визитом в Киев

Зеленский назначил новых глав Ровенской и Донецкой облгосадминистраций

Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки

Все новости...
ООН
У Зеленского назвали ключевые темы его выступления на Генассамблее ООН
ООН совместно с партнерами собирает деньги для поддержки Украины в зимний период
Путин, на которого выдал ордер МУС, не поедет на Генассамблею ООН в сентябре
Последние новости
18:12
Зеленский подписал закон о криминализации контрабанды
17:58
Главнокомандующий армии Нидерландов призвал страну готовиться к войне с Россией
17:24
Маск по итогам года остался самым богатым человеком в мире
17:19
Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ
17:08
В Черкасской области девушка хотела сдать экзамен по ПДД вместо сестры-близняшки
17:07
Для Ирландии 2023 год стал самым теплым в истории наблюдений
17:00
В 2023 году через Прозорро.Продажи бюджеты разных уровней заработали более 14 миллиардов
16:56
обновлено, фотоРоссияне ударили по селу и городу в Запорожской области: трое погибших
16:41
"Вдохновились" российским сериалом: в Киеве задержали юношей, которые избили 16-летнего парня
16:40
фотоВ Одессе мужчина взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить
Все новости...
Реклама: