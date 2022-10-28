ООН отвергла обвинения России в деятельности биолабораторий США в Украине

Представитель Организации Объединенных Наций по вопросам разоружения и посол США в ООН отвергли обращение России к Совету безопасности с призывом расследовать "военную биологическую деятельность" США в Украине.

Источник: "Радио Свобода"

Детали: Обвинение, выдвинутое МИД России 27 октября, является "чистой выдумкой без каких-либо доказательств", заявила посол США Линда Томас-Гринфилд в Совете безопасности.

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Она также сказала, что ни Украина, ни США не имеют программ изготовления биологического оружия.

Заместитель верховного представителя ООН по вопросам разоружения Адедеджи Эбо также заявил, что ООН "не знает" о какой-либо программе биологического оружия в Украине.

Эбо сказал, что его предшественник Изуми Накамицу информировал Совет безопасности в марте и снова в мае по этому поводу, и ООН не известно о таких программах биологического оружия.

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Он также сказал, что Организация Объединенных Наций не имеет ни мандата, ни технических возможностей для расследования этого заявления.

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