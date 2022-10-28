Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ООН отвергла обвинения России в деятельности биолабораторий США в Украине

"Украинская правда"Пятница, 28 октября 2022, 08:47

Представитель Организации Объединенных Наций по вопросам разоружения и посол США в ООН отвергли обращение России к Совету безопасности с призывом расследовать "военную биологическую деятельность" США в Украине.

Источник: "Радио Свобода"

Детали: Обвинение, выдвинутое МИД России 27 октября, является "чистой выдумкой без каких-либо доказательств", заявила посол США Линда Томас-Гринфилд в Совете безопасности. 

Она также сказала, что ни Украина, ни США не имеют программ изготовления биологического оружия.

Заместитель верховного представителя ООН по вопросам разоружения Адедеджи Эбо также заявил, что ООН "не знает" о какой-либо программе биологического оружия в Украине.

Эбо сказал, что его предшественник Изуми Накамицу информировал Совет безопасности в марте и снова в мае по этому поводу, и ООН не известно о таких программах биологического оружия. 

Он также сказал, что Организация Объединенных Наций не имеет ни мандата, ни технических возможностей для расследования этого заявления.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория: 

  • РФ направила Совету безопасности ООН проект резолюции о создании комиссии для расследования "деятельности биолабораторий США в Украине", а также жалобу относительно такой деятельности.
  • Заместитель постоянного представителя Украины при ООН Кристина Гайовишин заявила, что Россия требует заседаний Совбеза ООН с целью распространять свою пропаганду и дезинформацию, а также готовит провокации с применением биологических веществ.

Темы: ООНРосcияпропагандаоружие
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Россияне не имеют успеха, оборонительная операция выполняется согласно плану – Залужный

Правительство упростило оформление паспортных документов во время военного положения

Зеленский о мобилизации в РФ: Они так плохо подготовлены, что скоро понадобится новая волна

США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $275 млн

Экс-главу Госпогранслужбы подозревают в злоупотреблении властью

Проблемы со светом в Киеве планируется устранить за 2-3 недели - Кличко

Все новости...
ООН
Украина в ООН: Россия готовит провокации с применением биологического оружия
Россия снова угрожает ООН – США
Россия не имеет новых доказательств создания Украиной "грязной бомбы" - представитель Британии в ООН
Последние новости
01:22
Польша выбрала компанию из США для построения своей первой АЭС
00:41
Сумская область: Россияне выпустили по пограничью 40 боеприпасов
00:04
Россияне не имеют успеха, оборонительная операция выполняется согласно плану – Залужный
23:48
Первая женщина-премьер Италии требует от органов власти называть ее должность в мужском роде
23:31
Правительство упростило оформление паспортных документов во время военного положения
23:13
Стабилизационные отключения электричества коснулись 4 миллионов украинцев – Зеленский
22:58
МВД Эстонии планирует усилить контроль над украинскими беженцами
22:53
Россиянам станет труднее трудоустроиться в Польше
22:45
Орбана надо просто переждать - Кулеба
22:41
Экономические новости 28 октября: Маск возглавил Twitter, Приватбанк уволил "героя "батальона Монако"
Все новости...