Заступник керівника ОП Тимошенко користується авто, яке передали Україні на гуманітарні цілі – ЗМІ

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко використовує, як службове, авто "Chevrolet Tahoe", надане Україні компанією "General Motors" для гуманітарних цілей, стверджують журналісти Bihus.Info.

Джерело: Bihus.Info

Дослівно: "Авто почало з’являтися на відео заступника керівника Офісу президента навесні. Саме тоді американська компанія "General Motors" відповіла на заклик української влади і передала Україні 50 нових "Chevrolet Tahoe", які мали б використовуватися для гуманітарних цілей та вивозити людей з зони бойових дій".

Деталі: Автівки, за повідомленням американської сторони, передали українському Міністерству інфраструктури.

В подальшому вони були розподілені між різними установами і щонайменше один позашляховик опинився в користуванні Державного управління справами, яке опікується Офісом президента.

У розмові з журналістами Тимошенко визнав, що користується подібним автомобілем, який знаходиться "на балансі держави". За його словами, на балансі Держуправління справами знаходиться більше 100 автомобілів, але їх недостатньо, тому начебто і було передано дане авто.

"На ньому вже наїздили близько 40 000 кілометрів, їжджу разом зі співробітниками Офісу, регіонального департаменту, тому що ми намагаємося якомога швидше їхати на деокуповані території, щоб проконтролювати що там відбувається," – пояснив Тимошенко.

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При цьому від додав, що ці автомобілі неброньовані, тому, на його думку, немає "сенсу в тому, щоб їх передавати саме на фронт".

Журналісти звертають увагу на те, що авто, яке Україна просила в "General Motors" для одних цілей, використовується зовсім для інших на фоні суттєвого дефіциту транспортних засобів у військових.

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