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Заместитель руководителя ОП Тимошенко пользуется авто, которое передали Украине на гуманитарные цели - СМИ

Станислав ПогориловПятница, 28 октября 2022, 10:46
Фото: Bihus.Info

Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко использует, как служебное, авто "Chevrolet Tahoe", которое передала Украине компания "General Motors" для гуманитарных целей, утверждают журналисты Bihus.Info.

Источник: Bihus.Info

Дословно: "Авто начало появляться на видео заместителя руководителя Офиса президента весной. Именно тогда американская компания "General Motors" ответила на призыв украинской власти и передала Украине 50 новых "Chevrolet Tahoe", которые должны использоваться для гуманитарных целей и вывозить людей из зоны боевых действий".

Детали: Автомобили, по сообщению американской стороны, передали украинскому Министерству инфраструктуры.

В дальнейшем они были распределены между различными учреждениями и по меньшей мере один внедорожник оказался в пользовании Государственного управления делами, которое занимается Офисом президента.

В разговоре с журналистами, Тимошенко признал, что пользуется подобным автомобилем, который находится "на балансе государства". По его словам, на балансе Госуправления делами находится более 100 автомобилей, но их недостаточно, поэтому якобы и было передано данное авто.

"На нем уже наездили около 40 000 километров, езжу вместе с сотрудниками Офиса, регионального департамента, потому что мы стараемся как можно быстрее ехать на деоккупированные территории, чтобы проконтролировать что там происходит," - пояснил Тимошенко.

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При этом от добавил, что эти автомобили небронированные, поэтому, по его мнению, нет "смысла в том, чтобы их передавать именно на фронт".

Журналисты обращают внимание на то, что авто, которое Украина просила у "General Motors" для одних целей, используется совсем для других на фоне существенного дефицита транспортных средств у военных.

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Темы: гуманитаркавойнаУкраинаРосcия
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