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У Радбезі РФ назвали сектою один із єврейських рухів: Патрушев уже спішить з вибаченнями

"Українська правда"П'ятниця, 28 жовтня 2022, 12:23
У Радбезі РФ назвали сектою один із єврейських рухів: Патрушев уже спішить з вибаченнями
Фото: РИА Новости

Секретар Радбезу Росії Микола Патрушев вибачився перед читачами за статтю свого помічника Олексія Павлова в "Аргументах и фактах", де він назвав сектою один із рухів хасидизму "Хабад-Любавич.

Джерело: російський РБК, який наводить лист Патрушева

Пряма мова: "Приношу свої вибачення перед читачами видання і хотів би зазначити, що дане трактування відображає особисту точку зору А. А. Павлова і в жодному разі не є офіційною позицією Ради Безпеки Російської Федерації".

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Деталі: Патрушев заявив, що слова Павлова про любавицьких хасидів у матеріалі про релігію в Україні були помилковими. Він додав, що з автором статті "проведено відповідну роботу".

Раніше головний рабин Росії Берл Лазар, коментуючи статтю помічника секретаря Радбезу, зазначив, що любавицькі хасиди і релігійний рух "Хабад" - не секта, а легітимна школа юдаїзму. Він також заявив, що тези Павлова ображають "мільйони віруючих євреїв, зокрема значну більшість євреїв Росії".

Що цьому передувало: У цій же статті в "Аргументах и фактах" Павлов заявив, що в Україні варто провести "десатанізацію", оскільки вона перетворилася на "тоталітарну гіперсекту", де громадяни відмовилися від православних цінностей.

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Теми: Росіяєвреїпропаганда
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