В Совбезе РФ назвали сектой одно из еврейских движений: Патрушев уже спешит с извинениями

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев извинился перед читателями за статью своего помощника Алексея Павлова в "Аргументах и фактах", где он назвал сектой одно из движений хасидизма "Хабад-Любавич".

Источник: российский РБК, который приводит письмо Патрушева

Прямая речь: "Приношу свои извинения перед читателями издания и хотел бы отметить, что данная трактовка отражает личную точку зрения А. А. Павлова и ни в коем случае не является официальной позицией Совета Безопасности Российской Федерации".

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Детали: Патрушев заявил, что слова Павлова о любавичских хасидах в материале о религии в Украине были ошибочными. Он добавил, что с автором статьи "проведена соответствующая работа".

Ранее главный раввин России Берл Лазар, комментируя статью помощника секретаря Совбеза, отметил, что любавичские хасиды и религиозное движение "Хабад" - не секта, а легитимная школа иудаизма. Он также заявил, что тезисы Павлова оскорбляют "миллионы верующих евреев, в том числе значительное большинство евреев России".

Что этому предшествовало: В этой же статье в "Аргументах и фактах" Павлов заявил, что в Украине стоит провести "десатанизацию", поскольку она превратилась в "тоталитарную гиперсекту", где граждане отказались от православных ценностей.