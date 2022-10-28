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Українці не їхали масово з країни після російських ударів 10-11 жовтня – ДПСУ

"Українська правда"П'ятниця, 28 жовтня 2022, 13:30
Українці не їхали масово з країни після російських ударів 10-11 жовтня – ДПСУ
Наслідки масованого обстрілу України 10 жовтня, фото ОП

Прикордонники не зафіксували масового виїзду українців за кордон після масованого ракетного обстрілу України 10-11 жовтня, на кілька днів пасажиропотік навіть знизився. 

Джерело: речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко на брифінгу в медіацентрі "Україна-Украінформ" 28 жовтня 

Пряма мова: "Після масованого ракетного удару з боку Росії ДПСУ не фіксувала масового перетину кордону громадянами України на виїзд.

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Навпаки, після 10-11 числа (жовтня - ред.) ми помітили, що показники (пасажиропотік - ред.) знизився до 75 тисяч на добу".

Деталі: У ДПСУ додавли, середньодобовий перетин кордону коливається на рівні 80-90 тисяч громадян в обидва боки. Переваги виїзду над в’їздом в Україну немає, показник коливається у межах 50 на 50. 

Що цьому передувало: 10 жовтня російські війська масовано обстріляли українські міста.Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний повідомив, що за декілька годин російський агресор випустив по Україні 83 ракети, 45 збиті ППО. Понад сто об'єктів пошкоджено в 12 областях. В деяких регіонах були тимчасові перебої з електро та водопостачанням. 

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Теми: Прикордонна службавійна
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