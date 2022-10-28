Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Українці не їхали масово з країни після російських ударів 10-11 жовтня – ДПСУ

"Українська правда"П'ятниця, 28 жовтня 2022, 13:30
Наслідки масованого обстрілу України 10 жовтня, фото ОП

Прикордонники не зафіксували масового виїзду українців за кордон після масованого ракетного обстрілу України 10-11 жовтня, на кілька днів пасажиропотік навіть знизився. 

Джерело: речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко на брифінгу в медіацентрі "Україна-Украінформ" 28 жовтня 

Пряма мова: "Після масованого ракетного удару з боку Росії ДПСУ не фіксувала масового перетину кордону громадянами України на виїзд.

Навпаки, після 10-11 числа (жовтня - ред.) ми помітили, що показники (пасажиропотік - ред.) знизився до 75 тисяч на добу".

Деталі: У ДПСУ додавли, середньодобовий перетин кордону коливається на рівні 80-90 тисяч громадян в обидва боки. Переваги виїзду над в’їздом в Україну немає, показник коливається у межах 50 на 50. 

Що цьому передувало: 10 жовтня російські війська масовано обстріляли українські міста.Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний повідомив, що за декілька годин російський агресор випустив по Україні 83 ракети, 45 збиті ППО. Понад сто об'єктів пошкоджено в 12 областях. В деяких регіонах були тимчасові перебої з електро та водопостачанням. 

Теми: Прикордонна службавійна
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Росіяни не мають успіху, оборонна операція виконується згідно плану – Залужний

Уряд спростив оформлення паспортних документів під час воєнного стану

Росіянам стане важче працевлаштуватися в Польщі

Зеленський про мобілізацію в РФ: Вони так погано підготовлені, що скоро знадобиться нова хвиля

США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $275 млн

Ексглаву Держприкордонслужби підозрюють у зловживанні владою

Усі новини...
Прикордонна служба
Прикордонники показали, як тренуються користуватись NLAW в інтерактивному тирі
У Білорусі заявили, що після зміцнення кордону бійці повертаються в частини. Але їх не меншає
Прикордонники у темноті збили "Шахед" зі стрілецької зброї
Останні новини
05:40
ISW: Росіяни "прибріхують" про свій прогрес в районі Бахмута
04:44
У Норвегії розкрили справжнє ім'я "бразильського вченого", підозрюваного в шпигунстві на РФ
04:00
Херсон: Росіяни дали місцевим дві доби на виселення — Командування
03:05
ОК "Південь": ЗСУ знищили два російські "Гради"
02:09
МАГАТЕ: Зона безпеки навколо ЗАЕС створюється надто повільно
01:22
Польща обрала компанію зі США для побудови своєї першої АЕС
00:41
Сумська область: Росіяни випустили по прикордонню 40 боєприпасів
00:04
Росіяни не мають успіху, оборонна операція виконується згідно плану – Залужний
23:48
Перша жінка-прем'єр Італії вимагає від органів влади називати її посаду в чоловічому роді
23:31
Уряд спростив оформлення паспортних документів під час воєнного стану
Усі новини...