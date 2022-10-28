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Украинцы не уезжали массово из страны после российских ударов 10-11 октября – ГПСУ

"Украинская правда"Пятница, 28 октября 2022, 13:30
Последствия массированного обстрела Украины 10 октября, фото ОП

Пограничники не зафиксировали массового выезда украинцев за границу после массированного ракетного обстрела Украины 10-11 октября, на несколько дней пассажиропоток даже снизился. 

Источник: спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко на брифинге в медиацентре "Украина-Украинформ" 28 октября 

Прямая речь: "После массированного ракетного удара со стороны России, ГПСУ не фиксировала массового пересечения границы гражданами Украины на выезд.

Наоборот, после 10-11 числа (октября - ред.) мы заметили, что показатели (пассажиропоток - ред.) снизился до 75 тысяч в сутки".

Детали: В ГПСУ добавили, среднесуточное пересечение границы колеблется на уровне 80-90 тысяч граждан в обе стороны. Преимущества выезда над въездом в Украину нет, показатель колеблется в пределах 50 на 50. 

Что этому предшествовало: 10 октября российские войска массированно обстреляли украинские города. Главнокомандующий Вооруженных сил Валерий Залужный сообщил, что за несколько часов российский агрессор выпустил по Украине 83 ракеты, 45 сбиты ПВО. Более ста объектов повреждены в 12 областях. В некоторых регионах были временные перебои с электро и водоснабжением.

Темы: Пограничная службавойна
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