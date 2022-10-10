Усі розділи
Укр Рус Eng Підтримати УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

Росія від ранку запустила по Україні вже 83 ракети, 45 збила ППО

Роман ПетренкоПонеділок, 10 жовтня 2022, 10:59
ранковий обстріл києва 10 жовтня, фото ОП

Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний повідомив, що 10 жовтня за декілька годин російський агресор випустив по Україні 83 ракети, 45 збиті ППО.

Джерело: Залужний у Telegram

Пряма мова Залужного: "Країна-терорист російська федерація завдає масованих ракетних та авіаційних ударів по території України, застосовує ударні БПЛА.

Зранку агресором випущено вже 75 ракет. 41 з них знешкоджено нашою ППО.

Збройні Сили роблять все можливе, щоб захистити співгромадян".

Деталі: Залужний попереджає, що атака триває досі.

За даними Міноборони, росіяни також завдали ударів із застосуванням 17 БпЛА типу "Шахід" з території Білорусі та АР Крим.

ВІДЕО ДНЯ

Оновлено: Повітряники уточнили, що всього 83 ракети прилетіли по Україні, станом на 11.40 збито 45 ракет.

Нагадаємо: Російські окупанти б’ють по Україні з 47 ракет, це третя хвиля обстрілів на 10 жовтня, повідомляв очільник Миколаївської області Віталій Кім.

Теми: ЗалужнийобстрілвійнаРосія
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Байден пообіцяв Україні передові системи ППО

Автобуси й вантажівки з окупованого Криму в Росію перевозять поромом – ЗМІ

відеоЖурналіст УП Ткач заявив про перешкоджання його професійній діяльності

мапаЗалужний показав схему ранкових ударів ворога по Україні

Байден: Ракетні удари продемонстрували жорстокість незаконної війни Путіна проти України

Кулеба: Після ракетних ударів ніхто із західних партнерів не пропонував переговори з РФ

Усі новини...
У Хмельницькому і Житомирі теж вибухи
У Львові вибухи, у місті зникає світло та мобільний зв'язок
Кличко розповів деталі ударів росіян по Києву: є попадання, центр міста перекритий
В ОП показали, куди поцілили росіяни у центрі Києва
Останні новини
01:46
Україна розробила нову угоду про безпеку з боку Заходу – ЗМІ
00:51
"Росія вкотре довела, що є терористичною державою" – Кислиця на засіданні ООН
00:20
На Сумщині електропостачання відновлено у двох районах – ОВА
23:55
Поліція посилює вуличне патрулювання Київщини ввечері і вночі
23:49
Кияни ввечері "прикрутили" споживання електроенергії на чверть – Укренерго
23:47
Лукашенко вирішив, що органи держбезпеки мають підпорядковуватися лише йому
23:25
"Ця баклажка з водою – цінніша за всі мої речі": як українців евакуйовували з небезпечних регіонів
23:19
Байден пообіцяв Україні передові системи ППО
23:14
Глава Євроради: ракетні удари РФ свідчать про зростаючий відчай Кремля
23:06
Економічні новини 10 жовтня: віялові відключення через удари РФ, Україна припиняє експорт електроенергії
Усі новини...