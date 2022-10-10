Росія від ранку запустила по Україні вже 83 ракети, 45 збила ППО

Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний повідомив, що 10 жовтня за декілька годин російський агресор випустив по Україні 83 ракети, 45 збиті ППО.

Джерело: Залужний у Telegram

Пряма мова Залужного: "Країна-терорист російська федерація завдає масованих ракетних та авіаційних ударів по території України, застосовує ударні БПЛА.

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Зранку агресором випущено вже 75 ракет. 41 з них знешкоджено нашою ППО.

Збройні Сили роблять все можливе, щоб захистити співгромадян".

Деталі: Залужний попереджає, що атака триває досі.

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За даними Міноборони, росіяни також завдали ударів із застосуванням 17 БпЛА типу "Шахід" з території Білорусі та АР Крим.

Оновлено: Повітряники уточнили, що всього 83 ракети прилетіли по Україні, станом на 11.40 збито 45 ракет.

Нагадаємо: Російські окупанти б’ють по Україні з 47 ракет, це третя хвиля обстрілів на 10 жовтня, повідомляв очільник Миколаївської області Віталій Кім.