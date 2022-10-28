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Медведєв пропонує виконати "вимоги" Росії, щоб в українців з’явилося світло, в ОП відповіли

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 28 жовтня 2022, 14:47
Дмитро Медведєв, скриншот

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, щоб для того, аби російські військові перестали бити по енергосистемі, Україна повинна виконати вимоги Кремля у війні, в Офісі президента кажуть, що це визнання тероризму на державному рівні.

Джерело: Медведєв у Telegram, радник керівника ОП Михайло Подоляк у Twitter

Деталі: Медведєв написав, що з точки зору російського керівництва імпорт електроенергії зі Словаччини Україні не допоможе для стабілізації енергосистеми.

За його словами, "треба визнати правомірність вимог Росії в рамках СВО та її результати", відображені в Конституції РФ, тобто анексію територій, - і тоді "зі світлом налагодиться".

Подоляк відповів, що заява Медведєва демонструє зізнання Росії в тероризмі на державному рівні.

Пряма мова Подоляка: "Фантастика! Кремль вустами Медведєва прямо заявив: ми будемо нищити українську енергосистему й тероризувати мільйони людей, доки Україна не погодиться на капітуляцію. Фактично офіційне зізнання в тероризмі на державному рівні. Про які перемовини тут можна говорити? Із ким?".

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Теми: МедведєввійнаенергетикаУкраїна
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