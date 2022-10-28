Медведев предлагает выполнить "требования" России, чтобы у украинцев появился свет, в ОП ответили
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, чтобы для того, чтобы российские военные перестали бить по энергосистеме, Украина должна выполнить требования Кремля в войне, в Офисе президента говорят, что это признание терроризма на государственном уровне.
Источник: Медведев в Telegram, советник руководителя ОП Михаил Подоляк в Twitter
Детали: Медведев написал, что с точки зрения российского руководства импорт электроэнергии из Словакии Украине не поможет для стабилизации энергосистемы.
По его словам, "надо признать правомерность требований России в рамках СВО и её результаты", отраженные в Конституции РФ, то есть аннексию территорий, – и тогда "со светом наладится".
Подоляк ответил, что заявление Медведева демонстрирует признание России в терроризме на государственном уровне.
Прямая речь Подоляка: "Фантастика! Кремль устами Медведева прямо заявил: мы будем уничтожать украинскую энергосистему и терроризировать миллионы людей, пока Украина не согласится на капитуляцию. Фактически официальное признание в терроризме на государственном уровне. О каких переговорах здесь можно говорить? С кем?".
Что предшествовало:
- С начала полномасштабного вторжения Россия осуществила 85 атак на объекты электроэнергетики Украины, из них 51 - в октябре.
- Украинские трейдеры ООО "Д.Трейдинг", ООО "ЭРУ" и гострейдер "Энергетическая компания Украины" ("ЭКУ") после отмены экспорта электроэнергии в Европу начали тестировать возможности импорта электроэнергии, начав со Словакии.