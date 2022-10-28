В Ізюмі планують перейменування: Відродження почнемо з вмивання міста

В Ізюмі планують перейменувати вулиці та площі, надавши їм імена українських героїв і вшанувавши дружні нації.

Джерело: заступник міського голови Ізюму Володимир Мацокін

Пряма мова: "Ми починаємо процедуру переіменування вулиць і площ Ізюма. Таке доручення отримала топонімічна комісія міста від голови міської військової адміністрації.

Реклама:

Наративи типу "аааааааа! більше нічим їм зайнятись, краще б... (далі варіанти під дудку кремлівської пропаганди)" не приймаються! Відродження нашого міста ми почнемо з вмивання його обличчя.

Щоб амбітні інфраструктурні проєкти розгортались не на всяких там "красно / революції / пушкінських / толстих / московських / пролетарських", а на вулицях Мазепи, Бандери, Коновальця, Шухевича, Стуса і сьогоднішніх героїв, що боронять незалежність нашої України. Так буде".

Деталі: Мацокін запросив усіх небайдужих до широкої дискусії. Він запропонував писати свої пропозиції у Facebook, у меседжерах і Telegram-каналах.

ВІДЕО ДНЯ

Заступник ізюмського мера наголосив: "Нам не потрібна вулиця Гагаріна – бо то історія народу-племені, що зганьбив себе кров’ю наших братів і сестер. Нам потрібна вулиця Джохара Дудаєва, вулиця Лондонська і площа Латвійська – бо це шана до націй, що стоять поряд з нами у битві з ордою.