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В Ізюмі планують перейменування: Відродження почнемо з вмивання міста

Олена РощінаП'ятниця, 28 жовтня 2022, 14:56
Ізюм, фото Євгена Єніна

В Ізюмі планують перейменувати вулиці та площі, надавши їм імена українських героїв і вшанувавши дружні нації. 

Джерело: заступник міського голови Ізюму Володимир Мацокін

Пряма мова: "Ми починаємо процедуру переіменування вулиць і площ Ізюма. Таке доручення отримала топонімічна комісія міста від голови міської військової адміністрації.

Наративи типу "аааааааа! більше нічим їм зайнятись, краще б... (далі варіанти під дудку кремлівської пропаганди)" не приймаються! Відродження нашого міста ми почнемо з вмивання його обличчя.

Щоб амбітні інфраструктурні проєкти розгортались не на всяких там "красно / революції / пушкінських / толстих / московських / пролетарських", а на вулицях Мазепи, Бандери, Коновальця, Шухевича, Стуса і сьогоднішніх героїв, що боронять незалежність нашої України. Так буде".

Деталі: Мацокін запросив усіх небайдужих до широкої дискусії. Він запропонував писати свої пропозиції у Facebook, у меседжерах і Telegram-каналах.

Заступник ізюмського мера наголосив: "Нам не потрібна вулиця Гагаріна – бо то історія народу-племені, що зганьбив себе кров’ю наших братів і сестер. Нам потрібна вулиця Джохара Дудаєва, вулиця Лондонська і площа Латвійська – бо це шана до націй, що стоять поряд з нами у битві з ордою.

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Теми: ІзюмХарківська областьдерусифікаціядеокупація
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