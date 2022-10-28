В Изюме планируют переименование: Возрождение начнем с умывания города

В Изюме планируют переименовать улицы и площади, предоставив им имена украинских героев и почтив дружественные нации.

Источник: заместитель городского главы Изюма Владимир Мацокин

Прямая речь: "Мы начинаем процедуру переименования улиц и площадей Изюма. Такое поручение получила топонимическая комиссия города от главы городской военной администрации.

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Нарративы типа "аааааааааа! больше нечем им заняться, лучше бы... (далее варианты под дудку кремлевской пропаганды)" не принимаются! Возрождение нашего города мы начнем с умывания его лица.

Чтобы амбициозные инфраструктурные проекты разворачивались не на всяких там "красно / революции / пушкинских / толстых / московских / пролетарских", а на улицах Мазепы, Бандеры, Коновальца, Шухевича, Стуса и сегодняшних героев, которые защищают независимость нашей Украины. Так будет".

Детали: Мацокин пригласил всех неравнодушных к широкой дискуссии. Он предложил писать свои предложения в Facebook, в месседжерах и Telegram-каналах.

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Заместитель изюмского мэра отметил: "Нам не нужна улица Гагарина – потому что это история народа-племени, который замарал себя кровью наших братьев и сестер. Нам нужна улица Джохара Дудаева, улица Лондонская и площадь Латвийская – потому что это уважение к нациям, стоящим рядом с нами в битве с ордой.