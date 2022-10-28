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В Изюме планируют переименование: Возрождение начнем с умывания города

Елена РощинаПятница, 28 октября 2022, 14:56
Изюм, фото Евгения Енина

В Изюме планируют переименовать улицы и площади, предоставив им имена украинских героев и почтив дружественные нации. 

Источник: заместитель городского главы Изюма Владимир Мацокин

Прямая речь: "Мы начинаем процедуру переименования улиц и площадей Изюма. Такое поручение получила топонимическая комиссия города от главы городской военной администрации.

Нарративы типа "аааааааааа! больше нечем им заняться, лучше бы... (далее варианты под дудку кремлевской пропаганды)" не принимаются! Возрождение нашего города мы начнем с умывания его лица.

Чтобы амбициозные инфраструктурные проекты разворачивались не на всяких там "красно / революции / пушкинских / толстых / московских / пролетарских", а на улицах Мазепы, Бандеры, Коновальца, Шухевича, Стуса и сегодняшних героев, которые защищают независимость нашей Украины. Так будет".

Детали: Мацокин пригласил всех неравнодушных к широкой дискуссии. Он предложил писать свои предложения в Facebook, в месседжерах и Telegram-каналах.

Заместитель изюмского мэра отметил: "Нам не нужна улица Гагарина – потому что это история народа-племени, который замарал себя кровью наших братьев и сестер. Нам нужна улица Джохара Дудаева, улица Лондонская и площадь Латвийская – потому что это уважение к нациям, стоящим рядом с нами в битве с ордой.

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Темы: ИзюмХарьковская областьдерусификациядеоккупация
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