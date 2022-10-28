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"Чесно віджали": Нацгвардія використовує трофейну техніку росіян для контрнаступу

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 28 жовтня 2022, 15:03
Трофейна техніка, преслужба Нацгвардії

Трофейна техніка росіян дозволяє ефективніше проводити наступальні дії під час осінніх дощів, серед "російського ленд-лізу" є навіть техніка останніх років випуску. 

Джерело: пресслужба Нацгвадії

Пряма мова нацгвардійця Юрія Тарасова : "З урахування поставок бронетанкової техніки від головного управління та ленд-лізу від РФ, потужність (Нацгвардії – ред.) збільшилася не менше ніж в два рази. Доцільність їхня велика, адже через дощі проводити наступальні дії можна лише за наявності "гусянки" (гусеничної стрічки на техніці - ред).

У нас взагалі не було БМП, танків в нас також не було. Танки були у ЗСУ, які спільно з нами виконували завдання. Найбільш новий зразок – танк T-80, БМП-3 також перебуває в робочому стані повністю, 21-го року (випуску - ред.), навіть з документацією – нам все лишили. "Добре", що в нас є безтолкові сусіди, які лишили техніку в такому стані".

Деталі: Трофейної техніки настільки багато, що довелося створити групу для евакуації її з деокупованих територій. До групи входить технічна розвідка, яка займається виявленням цієї техніки за допомогою безпілотних літальних апаратів, група охорони, яка під час евакуації охороняє територію, БРЕМ (броньовані ремонтно-евакуаційні машини), вантажні автомобілі та ін.  

У Нацгвардії назвали цю техніку "чесно віджатою".

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Що цьому передувало: 26 жовтня міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що просування Збройних сил на півдні України сповільнилося через дощову погоду, однак українські захисники крок за кроком звільняють території.

Теми: НацгвардіяЗбройні силизброяконтрнаступ
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