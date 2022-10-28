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"Честно отжали": Нацгвардия использует трофейную технику россиян для контрнаступления

Татьяна ЛозовенкоПятница, 28 октября 2022, 15:03
Трофейная техника, пресс-служба Нацгвардии

Гусеничная трофейная техника россиян позволяет эффективнее проводить наступательные действия во время осенних дождей, среди "российского ленд-лиза" есть даже техника последних лет выпуска. 

Источник: пресс-служба Нацгвадии

Прямая речь нацгвардейца Юрия Тарасова: "С учетом поставок бронетанковой техники от главного управления и ленд-лиза от РФ, мощность (Нацгвардии - ред.) увеличилась не менее чем в два раза. Целесообразность большая, ведь из-за дождей проводить наступательные действия можно только при наличии "гусянки" (гусеничная лента на технике - ред).

У нас вообще не было БМП, танков у нас также не было. Танки были у ВСУ, которые совместно с нами выполняли задачи. Наиболее новый образец – танк T-80, БМП-3 также находится в рабочем состоянии полностью, 21-го года (выпуска - ред.), даже с документацией – нам все оставили. "Хорошо", что у нас есть бестолковые соседи, которые оставили технику в таком состоянии".

Детали: Трофейной техники настолько много, что пришлось создать группу для эвакуации ее с деоккупированных территорий. В группу входит техническая разведка, которая занимается выявлением этой техники с помощью беспилотных летательных аппаратов, группа охраны, которая во время эвакуации охраняет территорию, БРЭМ (бронированные ремонтно-эвакуационные машины), грузовые автомобили и др.  

В Нацгвардии назвали эту технику "честно отжатой".

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Что этому предшествовало: 26 октября министр обороны Алексей Резников сообщил, что продвижение Вооруженных сил на юге Украины замедлилось из-за дождливой погоды, однако украинские защитники шаг за шагом освобождают территории.

Темы: НацгвардияВооруженные силыоружиеконтрнаступление
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