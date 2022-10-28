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ЗМІ: В Білорусі затримали директора магазину, який відмовився обслуговувати військових РФ

Олександр ШумілінП'ятниця, 28 жовтня 2022, 15:06
ЗМІ: В Білорусі затримали директора магазину, який відмовився обслуговувати військових РФ
Фото: Зеркало

В Білоруському місті Барановичі затримали директора магазину автозапчастин, який відмовив у продажу товару військовослужбовцям РФ.

Джерело: білоруське видання "Зеркало", яке посилається на телеграм-канал, близький до силовиків

Деталі: За версією провладних джерел, чоловік сказав своєму співробітнику не продавати запчастини російським військовим, назвавши їх окупантами.

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Після затримання силовики звинуватили підприємця в участі "у спробах захоплення влади у 2020 році" і перерахуванні коштів на підтримку Збройних сил України.

Передісторія:

  • Після оголошення президентом Росії мобілізації до Білорусі почали прибувати військові з РФ.

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Теми: БілорусьРосіяармія
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