Міноборони Білорусі показало прибуття до країни військових РФ: зустрічають з хлібом-сіллю
Неділя, 23 жовтня 2022, 11:04
Міністерство оборони Білорусі відзвітувало про прибуття російських військових на територію країни, на полігоні їх зустріли з хлібом-сіллю.
Джерело: фотозвіт міноборони Білорусі
Дослівно: "Російські військовослужбовці, що входять до складу регіонального угруповання військ (сил), прибувають до Республіки Білорусь".
Передісторія:
- 20 жовтня ЗМІ повідомили, що на військовому аеродромі "Зябрівка" біля кордону Білорусі з Україною побільшало російської техніки та військ, а також що росіяни везуть до РБ бійців і боєприпаси з Далекого Сходу РФ.
- У Генеральному штабі ЗСУ заявили, що загроза повторного наступу з території Білорусі зростає, але напрямок наступу може змінитися на захід білорусько-українського кордону.
- Проте американський Інститут дослідження війни (ISW) і військова розвідка Великої Британії поки вважають ризик нового наступу з Білорусі низьким.
- 22 жовтня До Верховної Ради внесли проєкт постанови про визнання Білорусі тимчасово окупованою країною.
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