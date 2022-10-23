Міноборони Білорусі показало прибуття до країни військових РФ: зустрічають з хлібом-сіллю

Міністерство оборони Білорусі відзвітувало про прибуття російських військових на територію країни, на полігоні їх зустріли з хлібом-сіллю.

Джерело: фотозвіт міноборони Білорусі

Дослівно: "Російські військовослужбовці, що входять до складу регіонального угруповання військ (сил), прибувають до Республіки Білорусь".

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