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Міноборони Білорусі показало прибуття до країни військових РФ: зустрічають з хлібом-сіллю

Станіслав ПогоріловНеділя, 23 жовтня 2022, 11:04
Міноборони Білорусі показало прибуття до країни військових РФ: зустрічають з хлібом-сіллю
Фото: Міноборони Білорусі

Міністерство оборони Білорусі відзвітувало про прибуття російських військових на територію країни, на полігоні їх зустріли з хлібом-сіллю.

Джерело: фотозвіт міноборони Білорусі 

Дослівно: "Російські військовослужбовці, що входять до складу регіонального угруповання військ (сил), прибувають до Республіки Білорусь".

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Теми: БілорусьРосіявійна
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