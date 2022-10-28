СМИ: В Беларуси задержали директора магазина, который отказался обслуживать военных РФ
Пятница, 28 октября 2022, 15:06
В белорусском городе Барановичи задержали директора магазина автозапчастей, который отказал в продаже товара военнослужащим РФ.
Источник: белорусское издание "Зеркало", которое ссылается на телеграм-канал, близкий к силовикам
Детали: По версии провластных источников, мужчина сказал своему сотруднику не продавать запчасти российским военным, назвав их оккупантами.
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После задержания силовики обвинили предпринимателя в участии "в попытках захвата власти в 2020 году" и перечислении средств на поддержку Вооруженных сил Украины.
Предыстория:
- После объявления президентом России мобилизации в Беларусь начали прибывать военные из РФ.
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