Кличко повідомив про нове ППО, яке захищає енергооб'єкти Києва

Міський голова Києва Віталій Кличко запевнив, що столичні енергооб'єкти уже захищені новими системами протиповітряної оборони.

Джерело: Кличко в ефірі телеканалу "Київ"

Пряма мова: "Військові запевнили, що зараз вже нове обладнання протиповітряної оборони уже в столиці.

Повітря буде більш захищене і сподіваюся, що атак і провокацій з дронами-камікадзе та ракетами вже не буде".

Деталі: Кличко також розповів, що на стабілізацію ситуації з електропостачанням у столиці необхідно орієнтовно 2-3 тижні.

Передісторія:

Після ударів Росії по енергетичних об’єктах України ракетами й дронами столиця і більшість областей змушені вдаватися до тимчасових відключень електроенергії. У Києві також вимкнули вуличне освітлення і скоротили кількість електротранспорту.

Після удару в ніч на 27 жовтня по енергетичних об'єктах на Київщині ситуація ще більше ускладнилася, тож світло у центрі України вимикатимуть на довший час і частіше. Від попередніх графіків віялових відключень довелося відмовитися.

У Київській області ситуація з електропостачанням станом на 28 жовтня залишається напруженою, говорити про стабілізацію системи зарано.