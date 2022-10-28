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Кличко повідомив про нове ППО, яке захищає енергооб'єкти Києва

Альона Мазуренко П'ятниця, 28 жовтня 2022, 17:07
Кличко повідомив про нове ППО, яке захищає енергооб'єкти Києва
КИЇВ БЕЗ СВІТЛА, ФОТО НАЗАРІЯ МАЗИЛЮКА, УП

Міський голова Києва Віталій Кличко запевнив, що столичні енергооб'єкти уже захищені новими системами протиповітряної оборони.

Джерело: Кличко в ефірі телеканалу "Київ"

Пряма мова: "Військові запевнили, що зараз вже нове обладнання протиповітряної оборони уже в столиці.

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Повітря буде більш захищене і сподіваюся, що атак і провокацій з дронами-камікадзе та ракетами вже не буде".

Деталі: Кличко також розповів, що на стабілізацію ситуації з електропостачанням у столиці необхідно орієнтовно 2-3 тижні.

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • Після ударів Росії по енергетичних об’єктах України ракетами й дронами столиця і більшість областей змушені вдаватися до тимчасових відключень електроенергії. У Києві також вимкнули вуличне освітлення і скоротили кількість електротранспорту.
  • Після удару в ніч на 27 жовтня по енергетичних об'єктах на Київщині ситуація ще більше ускладнилася, тож світло у центрі України вимикатимуть на довший час і частіше. Від попередніх графіків віялових відключень довелося відмовитися.
  • У Київській області ситуація з електропостачанням станом на 28 жовтня залишається напруженою, говорити про стабілізацію системи зарано.

Теми: КиївелектроенергіяППОВіталій Кличко
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