Кличко повідомив про нове ППО, яке захищає енергооб'єкти Києва

Міський голова Києва Віталій Кличко запевнив, що столичні енергооб'єкти уже захищені новими системами протиповітряної оборони.

Джерело: Кличко в ефірі телеканалу "Київ"

Пряма мова: "Військові запевнили, що зараз вже нове обладнання протиповітряної оборони уже в столиці.

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Повітря буде більш захищене і сподіваюся, що атак і провокацій з дронами-камікадзе та ракетами вже не буде".

Деталі: Кличко також розповів, що на стабілізацію ситуації з електропостачанням у столиці необхідно орієнтовно 2-3 тижні.

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