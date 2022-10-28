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Кличко повідомив про нове ППО, яке захищає енергооб'єкти Києва

Альона Мазуренко П'ятниця, 28 жовтня 2022, 17:07
КИЇВ БЕЗ СВІТЛА, ФОТО НАЗАРІЯ МАЗИЛЮКА, УП

Міський голова Києва Віталій Кличко запевнив, що столичні енергооб'єкти уже захищені новими системами протиповітряної оборони.

Джерело: Кличко в ефірі телеканалу "Київ"

Пряма мова: "Військові запевнили, що зараз вже нове обладнання протиповітряної оборони уже в столиці.

Повітря буде більш захищене і сподіваюся, що атак і провокацій з дронами-камікадзе та ракетами вже не буде".

Деталі: Кличко також розповів, що на стабілізацію ситуації з електропостачанням у столиці необхідно орієнтовно 2-3 тижні.

Передісторія: 

  • Після ударів Росії по енергетичних об’єктах України ракетами й дронами столиця і більшість областей змушені вдаватися до тимчасових відключень електроенергії. У Києві також вимкнули вуличне освітлення і скоротили кількість електротранспорту.
  • Після удару в ніч на 27 жовтня по енергетичних об'єктах на Київщині ситуація ще більше ускладнилася, тож світло у центрі України вимикатимуть на довший час і частіше. Від попередніх графіків віялових відключень довелося відмовитися.
  • У Київській області ситуація з електропостачанням станом на 28 жовтня залишається напруженою, говорити про стабілізацію системи зарано.

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Теми: КиївелектроенергіяППОВіталій Кличко
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