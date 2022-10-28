Кличко сообщил о новом ПВО, которое защищает энергообъекты Киева

Городской голова Киева Виталий Кличко заверил, что столичные энергообъекты уже защищены новыми системами противовоздушной обороны.

Источник: Кличко в эфире телеканала "Киев"

Прямая речь: "Военные заверили, что сейчас новое оборудование противовоздушной обороны уже в столице.

Воздух будет более защищен и надеюсь, что атак и провокаций с дронами-камикадзе и ракетами уже не будет".

Детали: Кличко также рассказал, что на стабилизацию ситуации с электроснабжением в столице необходимо ориентировочно 2-3 недели.

Предыстория:

После ударов России по энергетическим объектам Украины ракетами и дронами столица и большинство областей вынуждены прибегать к временным отключениям электроэнергии. В Киеве также выключили уличное освещение и сократили количество электротранспорта.

После удара в ночь на 27 октября по энергетическим объектам на Киевщине ситуация еще более ухудшилась, поэтому свет в центре Украины будут выключать на более длительное время и чаще. От предыдущих графиков веерных отключений пришлось отказаться.

В Киевской области ситуация с электроснабжением по состоянию на 28 октября остается напряженной, говорить о стабилизации системы рано.