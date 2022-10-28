Кличко сообщил о новом ПВО, которое защищает энергообъекты Киева
Пятница, 28 октября 2022, 17:07
Городской голова Киева Виталий Кличко заверил, что столичные энергообъекты уже защищены новыми системами противовоздушной обороны.
Источник: Кличко в эфире телеканала "Киев"
Прямая речь: "Военные заверили, что сейчас новое оборудование противовоздушной обороны уже в столице.
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Воздух будет более защищен и надеюсь, что атак и провокаций с дронами-камикадзе и ракетами уже не будет".
Детали: Кличко также рассказал, что на стабилизацию ситуации с электроснабжением в столице необходимо ориентировочно 2-3 недели.
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- После ударов России по энергетическим объектам Украины ракетами и дронами столица и большинство областей вынуждены прибегать к временным отключениям электроэнергии. В Киеве также выключили уличное освещение и сократили количество электротранспорта.
- После удара в ночь на 27 октября по энергетическим объектам на Киевщине ситуация еще более ухудшилась, поэтому свет в центре Украины будут выключать на более длительное время и чаще. От предыдущих графиков веерных отключений пришлось отказаться.
- В Киевской области ситуация с электроснабжением по состоянию на 28 октября остается напряженной, говорить о стабилизации системы рано.