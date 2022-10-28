Кличко сообщил о новом ПВО, которое защищает энергообъекты Киева

Городской голова Киева Виталий Кличко заверил, что столичные энергообъекты уже защищены новыми системами противовоздушной обороны.

Источник: Кличко в эфире телеканала "Киев"

Прямая речь: "Военные заверили, что сейчас новое оборудование противовоздушной обороны уже в столице.

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Воздух будет более защищен и надеюсь, что атак и провокаций с дронами-камикадзе и ракетами уже не будет".

Детали: Кличко также рассказал, что на стабилизацию ситуации с электроснабжением в столице необходимо ориентировочно 2-3 недели.

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