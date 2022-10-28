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Шойгу объявил о завершении мобилизации: говорит, в Украине уже 82 тысячи призванных

Александр ШумилинПятница, 28 октября 2022, 17:22
Фото: РИА Новости

Министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину, что якобы частичная мобилизация завершилась и в Украину отправили уже 82 тысячи мобилизованных.

Источник: российское пропагандистское агентство "РИА Новости"

Детали: По словам Шойгу было мобилизовано 300 тысяч человек, средний возраст призванных 35 лет. 218 тысяч мобилизованных, по словам министра, проходят боевое слаживание на полигонах. 

41 тысяча из 82, которые отправили в Украину, уже, по словам Шойгу, участвуют в боевых действиях.

Заметим, что указ о прекращении мобилизации Путиным не подписан.

Прямая речь Шойгу: "Отправку граждан, призванных по мобилизации, завершили сегодня (28 октября - ред.). Оповещение граждан завершено. Установленная вами задача в 300 тысяч человек выполнена. Никаких дополнительных задач не планируется".

Предыстория: 14 октября Путин заявил, что частичная мобилизация в Российской Федерации завершится до конца октября: с 21 сентября уже мобилизовали якобы 222 тысячи россиян.

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Темы: мобилизацияПутинРосcия
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