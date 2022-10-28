У Росії почали готувати для Путіна новий президентський термін – ЗМІ

В адміністрації президента РФ почали готуватися до президентської кампанії 2024 року, переможцем якої вкотре має стати чинний президент Володимир Путін.

Джерело: російське видання "Медуза" з посиланням на два джерела, близькі до адміністрації президента РФ

Деталі: Як пише видання, внутрішньополітичний блок адміністрації президента Росії вже почав проводити наради щодо президентської кампанії 2024 року – в них беруть участь чиновники і політтехнологи, які співпрацюють із Кремлем.

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За словами джерел, поки в Кремлі розуміють тільки найзагальніші "контури" прийдешніх виборів – але вже зрозуміло, що "кампанія буде під Володимира Путіна". Один зі співрозмовників "Медузи" підкреслив: "Про якихось інших кандидатів [від влади] не йдеться".

Він додав, що "спаринг-партнерами" Путіна стануть представники парламентських партій. "Ліберальних кандидатів не буде, навіть для вигляду", – зазначило джерело.

Інший співрозмовник "Медузи", близький до АП, розповів, що зазвичай до президентських виборів у Кремлі починають готуватися приблизно за півтора року до дня голосування, яке відбувається традиційно у другу неділю березня. Спочатку в АП визначають "контури" кампанії, а потім обирають політтехнологів, які "відповідатимуть" за голосування в регіонах. Після цього – за кілька місяців до голосування – у регіонах вибудовують "мобілізаційні сітки", тобто вирішують, хто і як "мобілізовуватиме" бюджетників та інших лояльних до влади виборців. Приблизно в ті ж терміни визначається остаточна ідеологічна стратегія кампанії.

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За словами співрозмовників "Медузи", наразі зрозуміло тільки те, що чергова путінська кампанія будуватиметься навколо "антизахідних" наративів. Путін, як завжди, міркуватиме про "повернення величі Росії, боротьбу із Заходом і багатополярний світ".

При цьому у внутрішньополітичному блоці АП впевнені, що запит на таку риторику не дуже високий: "Це не те, що хвилює виборця, а те, що цікаво самому президенту".

Наразі в Кремлі сподіваються, що до президентських виборів війну з Україною буде закінчено. Але як саме – не зрозуміло.

"Що буде оголошено перемогою? На вибори треба виходити з досягненнями. Наприклад, з якимось набором приєднаних територій. Але які це будуть території – це поки незрозуміло", – підкреслило одне з джерел.

При цьому в Кремлі мають намір домогтися для Путіна рекордних результатів на прийдешніх виборах. За словами джерела, після того, які показники були офіційно озвучені на так званих "референдумах щодо приєднання" окупованих областей України, показувати щось сильно нижче буде не можна.

Водночас один із політтехнологів, які співпрацюють із Кремлем, у розмові з "Медузою" зізнався, що "найлогічнішим" і "найзрозумілішим" варіантом було б узагалі не проводити вибори 2024 року, а запровадити по всій Росії воєнний стан і відкласти голосування.

"До 2024 року економічні наслідки санкцій та ізоляції проявляться повною мірою. Зрозуміло, що результат можна показати який завгодно, але навіщо треба розбурхувати населення не найбільш правдоподібними рекордними цифрами?" - пояснив він.

При цьому співрозмовник підкреслив, що такий сценарій навряд чи можливий, оскільки Путін "любить бачити результати народної підтримки".

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