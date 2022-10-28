В России начали готовить для Путина новый президентский срок – СМИ

В администрации президента РФ начали готовиться к президентской кампании 2024 года, победителем которой в очередной раз должен стать действующий президент Владимир Путин.

Источник: российское издание "Медуза" со ссылкой на два источника, близких к администрации президента РФ

Детали: Как пишет издание, внутриполитический блок администрации президента России уже начал проводить совещания по президентской кампании 2024 года — в них участвуют чиновники и сотрудничающие с Кремлем политтехнологи.

Реклама:

По словам источников, пока в Кремле понимают только самые общие "контуры" грядущих выборов — но уже ясно, что "кампания будет под Владимира Путина". Один из собеседников "Медузы" подчеркнул: "О каких-то других кандидатах [от власти] речи не идет".

Он добавил, что "спарринг-партнерами" Путина станут представители парламентских партий. "Либеральных кандидатов не будет, даже для вида", — отметил источник.

Другой собеседник "Медузы", близкий к АП, рассказал, что обычно к президентским выборам в Кремле начинают готовиться примерно за полтора года до дня голосования, проходящего традиционно во второе воскресенье марта. Сначала в АП определяют "контуры" кампании, а затем выбирают политтехнологов, которые будут "отвечать" за голосование в регионах. После этого — за несколько месяцев до голосования — в регионах выстраивают "мобилизационные сетки", то есть решают, кто и как будет "мобилизовывать" бюджетников и других лояльных власти избирателей. Примерно в те же сроки определяется окончательная идеологическая стратегия кампании.

ВИДЕО ДНЯ

По словам собеседников "Медузы", на данный момент ясно только то, что очередная путинская кампания будет строиться вокруг "антизападных" нарративов. Путин, как обычно, будет рассуждать о "возвращении величия России, борьбе с Западом и многополярном мире".

При этом во внутриполитическом блоке АП уверены, что запрос на такую риторику не очень высок: "Это не то, что волнует избирателя, а то, что интересно самому президенту".

На данный момент в Кремле надеются, что до президентских выборов война с Украиной будет закончена. Но чем именно — неясно.

"Что будет объявлено победой? На выборы надо выходить с достижениями. Например, с неким набором присоединенных территорий. Но какие это будут территории — это пока неясно", — подчеркнул один из источников.

При этом в Кремле намерены добиться для Путина рекордных результатов на грядущих выборах. По словам источника, после того, какие показатели были официально озвучены на так называемых "референдумах по присоединению" оккупированных областей Украины, показывать что-то сильно ниже будет нельзя.

Вместе с тем один из сотрудничающих с Кремлем политтехнологов в разговоре с "Медузой" признался, что самым "логичным" и "понятным" вариантом было бы вообще не проводить выборы в 2024 году, а ввести по всей России военное положение и отложить голосование.

"К 2024 году экономические последствия санкций и изоляции проявятся в полной мере. Понятно, что результат можно показать какой угодно, но зачем надо будоражить население не самыми правдоподобными рекордными цифрами?" — объяснил он.

При этом собеседник подчеркнул, что такой сценарий вряд ли возможен, поскольку Путин "любит видеть результаты народной поддержки".

Читайте также: "Корона" для Путина, Бог в законе, оппоненты за решеткой. 15 фактов о российском "референдуме" за Конституцию

Предыстория: