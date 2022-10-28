Ексглаву Держприкордонслужби підозрюють у зловживанні владою

Колишньому голові Державної прикордонної служби України повідомлено про підозру у зловживанні владою та службовим становищем.

Джерело: Спеціалізована антикорупційна прокуратура

Деталі: У п’ятницю за процесуального керівництва прокурорів САП детективами НАБУ повідомлено про підозру у зловживанні владою та службовим становищем колишнім голові Держприкордонслужби, начальнику Першого окремого відділу капітального будівництва прикордонної служби, а також директору товариства – забудовника.

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Зазначається, що у першому півріччі 2019 року товариство – забудовник відповідно до укладених договорів мало передати Державній прикордонній службі України 66 квартир у Львові, зокрема в одному з центральних районів міста для подальшого заселення прикордонників та їхніх родин.

Слідством встановлено, що попри договірні зобов’язання товариство – забудовник продало квартири, призначені прикордонникам.

Задля приховання своїх злочинних дій директор товариства вступив у злочинну змову з представниками Державної прикордонної служби України та провів "заміну" житла, незважаючи на те, що воно не відповідало умовам договорів.

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Як наслідок, прикордонна служба отримала 53 квартири у одному з районів Львівської області, вартість яких на 10,68 млн гривень дешевша за нерухомість у Львові, що підтверджено висновками проведених експертиз.

На сьогодні викритим особам повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає максимальне покарання до 6 років позбавлення волі.

Довідка: З липня 2017 року по кінець травня 2019 року Державну прикордонну службу очолював Петро Цигикал.