Экс-главу Госпогранслужбы подозревают в злоупотреблении властью

Бывшему председателю Государственной пограничной службы Украины сообщено о подозрении в злоупотреблении властью и служебным положением.

Источник: Специализированная антикоррупционная прокуратура

Детали: В пятницу под процессуальным руководством прокуроров САП детективами НАБУ сообщено о подозрении в злоупотреблении властью и служебным положением бывшим председателю Госпогранслужбы, начальнику Первого отдельного отдела капитального строительства пограничной службы, а также директору общества – застройщика.

Отмечается, что в первом полугодии 2019 года общество – застройщик в соответствии с заключенными договорами должно было передать Государственной пограничной службе Украины 66 квартир во Львове, в частности в одном из центральных районов города для дальнейшего заселения пограничников и их семей.

Следствием установлено, что несмотря на договорные обязательства общество – застройщик продало квартиры, предназначенные пограничникам.

Для сокрытия своих преступных действий директор общества вступил в преступный сговор с представителями Государственной пограничной службы Украины и провел "замену" жилья, несмотря на то, что оно не соответствовало условиям договоров.

Как следствие, пограничная служба получила 53 квартиры в одном из районов Львовской области, стоимость которых на 10,68 млн гривен дешевле недвижимости во Львове, что подтверждено выводами проведенных экспертиз.

ВИДЕО ДНЯ

На сегодня разоблаченным лицам сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до 6 лет лишения свободы.

Справка: С июля 2017 года по конец мая 2019 года Государственную пограничную службу возглавлял Петр Цигикал.