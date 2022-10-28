Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Экс-главу Госпогранслужбы подозревают в злоупотреблении властью

Катерина ТищенкоПятница, 28 октября 2022, 18:26
Петр Цигикал, фото ГПСУ

Бывшему председателю Государственной пограничной службы Украины сообщено о подозрении в злоупотреблении властью и служебным положением.

Источник: Специализированная антикоррупционная прокуратура

Детали: В пятницу под процессуальным руководством прокуроров САП детективами НАБУ сообщено о подозрении в злоупотреблении властью и служебным положением бывшим председателю Госпогранслужбы, начальнику Первого отдельного отдела капитального строительства пограничной службы, а также директору общества – застройщика.

Отмечается, что в первом полугодии 2019 года общество – застройщик в соответствии с заключенными договорами должно было передать Государственной пограничной службе Украины 66 квартир во Львове, в частности в одном из центральных районов города для дальнейшего заселения пограничников и их семей.

Следствием установлено, что несмотря на договорные обязательства общество – застройщик продало квартиры, предназначенные пограничникам.

Для сокрытия своих преступных действий директор общества вступил в преступный сговор с представителями Государственной пограничной службы Украины и провел "замену" жилья, несмотря на то, что оно не соответствовало условиям договоров.

Как следствие, пограничная служба получила 53 квартиры в одном из районов Львовской области, стоимость которых на 10,68 млн гривен дешевле недвижимости во Львове, что подтверждено выводами проведенных экспертиз.

ВИДЕО ДНЯ

На сегодня разоблаченным лицам сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до 6 лет лишения свободы.

Справка: С июля 2017 года по конец мая 2019 года Государственную пограничную службу возглавлял Петр Цигикал.

Темы: Пограничная службаАнтикоррупционная прокуратураНАБУ
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

видеоВ Севастополе взрывы — оккупанты перекрыли бухту

ISW: Россияне "привирают" о своем прогрессе в районе Бахмута

Россияне не имеют успеха, оборонительная операция выполняется согласно плану – Залужный

Правительство упростило оформление паспортных документов во время военного положения

Россиянам станет труднее трудоустроиться в Польше

Зеленский о мобилизации в РФ: Они так плохо подготовлены, что скоро понадобится новая волна

Все новости...
Пограничная служба
Украинцы не уезжали массово из страны после российских ударов 10-11 октября – ГПСУ
Пограничники показали, как тренируются пользоваться NLAW в интерактивном тире
В Беларуси заявили, что после укрепления границы бойцы возвращаются в части. Но меньше их не становится
Последние новости
11:20
Вслед за Украиной: 9 стран выходят из Альянса независимых пресс-советов Европы из-за присутствия РФ
11:19
фотоОхотился за HIMARS и корректировал огонь РФ по Никополю: СБУ задержала предателя
11:13
Грузия, Азербайджан, Венгрия и Румыния подпишут соглашение о поставках электроэнергии в ЕС
10:51
фото"Мы найдем всех": полиция поймала российского шпиона в Харькове
10:35
Республиканцы против шага, который позволит передавать Украине конфискованные российские активы - WP
10:33
Зеленский появился и в Viber
10:21
ВСУ попали в оккупантов на Луганщине, десятки погибших - Гайдай
10:15
Пограничники остановили продвижение разведки врага на Северском направлении
09:54
Нафтогаз поручил Киевоблгазу прекратить поставки газа на Трипольскую ТЭС
09:39
Британская разведка видит признаки намерений РФ ускорить выход из Херсона
Все новости...