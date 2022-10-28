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За 7 місяців режим Лукашенка передав РФ понад 65 000 тонн боєприпасів – ЗМІ

Альона Мазуренко П'ятниця, 28 жовтня 2022, 21:10

За 7 місяців повномасштабної війни проти України з Білорусі вивезли в Росію понад 65 000 тонн боєприпасів.

Джерело: Беларускі Гаюн

Дослівно: "Канал @belzhd_live опублікував дані щодо кількості вивезених боєприпасів з Білорусі до РФ з березня по вересень 2022 року.

З них виходить, що за 7 місяців з Білорусі до РФ режим Лукашенка передав залізницею 65 089 тонн боєприпасів (це 1940 вагонів)".

Деталі: Зазначається, що максимум було вивезено у квітні 2022 року - 22 534 тонн (689 вагонів) за місяць.

Тоді ЗС РФ вивозили свої ж боєприпаси з Єльська, Козенок, Річиці, Хойників і Калинковичів. Потім був невеликий спад, і з липня темпи вивезення знову пішли вгору.

Боєприпаси для вивезення в РФ завантажували на наступних станціях Білоруської залізниці (дані по завантаженню за 7 місяців):

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- Новобілицька (312 тонн);
- Хойники (103 тонни);
- Річиця (1078 тонн);
- Добруш (21 549 тонн);
- Єльськ (56 тонн);
- Козенки (1236 тонн);
- Калинковичі (235 тонн);
- Василевичі (192 тонни);
- Центроліт (13 323 тонни);
- Ліда (421 тонна);
- Барановичі-Поліські (608 тонн);
- Лунинець (1573 тонни);
- Колодящі (54 тонни);
- Бобр (1459 тонни);
- Заслонове (20 тонн);
- Лісова (7 тонн);
- Бронна гора (15 601 тонн);
- Брест-Східний (21 тонна);
- Осиповичі-1 (7 241 тонна).

Крім боєприпасів, Білорусь передає РФ також танки та іншу техніку.

Тільки за останні кілька тижнів було передано щонайменше 94 танки Т-72А і 36-44 Урали.

Теми: БілорусьзброяРосіявійна
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