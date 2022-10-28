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За 7 месяцев режим Лукашенко передал РФ более 65 000 тонн боеприпасов – СМИ

Алена МазуренкоПятница, 28 октября 2022, 21:10

За 7 месяцев полномасштабной войны против Украины из Беларуси вывезли в Россию более 65 000 тонн боеприпасов.

Источник: Беларускі Гаюн

Дословно: "Канал @belzhd_live опубликовал данные по количеству вывезенных боеприпасов из Беларуси в РФ с марта по сентябрь 2022 года.

Из них выходит, что за 7 месяцев из Беларуси в РФ режим Лукашенко передал по ЖД 65 089 тонн боеприпасов (это 1940 вагонов)".

Детали: Отмечается, что максимум был вывезен в апреле 2022 года – 22 534 тонн (689 вагонов) за месяц.

Тогда ВС РФ вывозили свои же боеприпасы из Ельска, Козенок, Речицы, Хойников и Калинковичей. Потом был небольшой спад, и с июля темпы вывоза вновь пошли вверх.

Боеприпасы для вывоза в РФ загружали на следующих станциях Белорусской железной дороги (данные по загрузке за 7 месяцев):
- Новобелицкая (312 тонн);
- Хойники (103 тонны);
- Речица (1078 тонн);
- Добруш (21 549 тонн);
- Ельск (56 тонн);
- Козенки (1236 тонн);
- Калинковичи (235 тонн);
- Василевичи (192 тонны);
- Центролит (13 323 тонн);
- Лида (421 тонна);
- Барановичи-Полесские (608 тонн);
- Лунинец (1573 тонн);
- Колодищи (54 тонны);
- Бобр (1459 тонны);
- Заслоново (20 тонн);
- Лесная (7 тонн);
- Бронная гора (15 601 тонн);
- Брест-Восточный (21 тонна);
- Осиповичи-1 (7 241 тонна).

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Помимо боеприпасов, Беларусь передаёт РФ также танки и другую технику.

Только за последние несколько недель было передано минимум 94 танка Т-72А и 36-44 Уралов.

Темы: БеларусьоружиеРосcиявойна
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