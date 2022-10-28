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На деокупованій Донеччині будуються фортифікаційні споруди – Кириленко

Катерина ТищенкоП'ятниця, 28 жовтня 2022, 22:35
На деокупованій Донеччині будуються фортифікаційні споруди – Кириленко
Павло Кириленко, фото з Facebook

На звільнених територіях Донецької області українська влада в координації й військовими будує оборонні фортифікаційні споруди.

Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Ми буквально з першого місяця повномасштабного вторгнення РФ почали роботу над будівництвом фортифікаційних споруд, так само ця робота продовжується. І деокуповані території не є винятком.

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Там у чіткій координації з військовим командуванням нами вживаються додаткові заходи з будівництва оборонних фортифікаційних споруд, в тому числі й на території деокупованих громад".

Деталі: Кириленко також підкреслив, що виклики щодо можливого повторного наступу росіян на звільнений Лиман були враховані одразу після його деокупації й початку стабілізаційних заходів.

Голова ОВА також повідомив, що до звільнених Святогірська і Лимана провели електропостачання.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: На початку жовтня українські військові звільнили місто Лиман Донецької області.

Теми: Донецька областьдеокупаціявійна
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