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На деоккупированной Донетчине строятся фортификационные сооружения – Кириленко

Катерина ТищенкоПятница, 28 октября 2022, 22:35
На деоккупированной Донетчине строятся фортификационные сооружения – Кириленко
Павел Кириленко, фото из Facebook

На освобожденных территориях Донецкой области украинская власть в координации и военными строит оборонительные фортификационные сооружения.

Источник: председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко в эфире телемарафона

Прямая речь: "Мы буквально с первого месяца полномасштабного вторжения РФ начали работу над строительством фортификационных сооружений, так же эта работа продолжается. И деоккупированные территории не являются исключением.

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Там в четкой координации с военным командованием нами принимаются дополнительные меры по строительству оборонительных фортификационных сооружений, в том числе и на территории деоккупированных общин".

Детали: Кириленко также подчеркнул, что вызовы относительно возможного повторного наступления россиян на освобожденный Лиман были учтены сразу после его деоккупации и начала стабилизационных мероприятий.

Председатель ОГА также сообщил, что в освобожденные Святогорск и Лиман провели электроснабжение.

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: В начале октября украинские военные освободили город Лиман Донецкой области.

Темы: Донецкая областьдеоккупациявойна
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