На деоккупированной Донетчине строятся фортификационные сооружения – Кириленко
На освобожденных территориях Донецкой области украинская власть в координации и военными строит оборонительные фортификационные сооружения.
Источник: председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко в эфире телемарафона
Прямая речь: "Мы буквально с первого месяца полномасштабного вторжения РФ начали работу над строительством фортификационных сооружений, так же эта работа продолжается. И деоккупированные территории не являются исключением.
Там в четкой координации с военным командованием нами принимаются дополнительные меры по строительству оборонительных фортификационных сооружений, в том числе и на территории деоккупированных общин".
Детали: Кириленко также подчеркнул, что вызовы относительно возможного повторного наступления россиян на освобожденный Лиман были учтены сразу после его деоккупации и начала стабилизационных мероприятий.
Председатель ОГА также сообщил, что в освобожденные Святогорск и Лиман провели электроснабжение.
Что предшествовало: В начале октября украинские военные освободили город Лиман Донецкой области.