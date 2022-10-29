МАГАТЕ: Зона безпеки навколо ЗАЕС створюється надто повільно

Прогрес у створенні зони безпеки для Запорізької атомної електростанції надто повільний.

Джерело: очільник МАГАТЕ Рафаель Гроссі, якого цитує CNN

Деталі: Гроссі зазначив, що він "дуже розчарований" і що для нього встановлення захисної зони навколо атомної електростанції є очевидним.

Також у Гроссі виникло викликало "велике занепокоєння" щодо затримання Росією двох співробітників ЗАЕС.

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