МАГАТЕ: Зона безпеки навколо ЗАЕС створюється надто повільно

Прогрес у створенні зони безпеки для Запорізької атомної електростанції надто повільний.

Джерело: очільник МАГАТЕ Рафаель Гроссі, якого цитує CNN

Деталі: Гроссі зазначив, що він "дуже розчарований" і що для нього встановлення захисної зони навколо атомної електростанції є очевидним.

Реклама:

Також у Гроссі виникло викликало "велике занепокоєння" щодо затримання Росією двох співробітників ЗАЕС.

Нагадаємо:

ЗАЕС з березня 2022 року окупована російськими військовими.

26 вересня МАГАТЕ почало низку переговорів стосовно створення зони ядерної безпеки на станції. Гроссі заявив, що угоди про зону безпеки навколо ЗАЕС реально досягти до кінця року.