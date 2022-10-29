МАГАТЕ: Зона безпеки навколо ЗАЕС створюється надто повільно
Субота, 29 жовтня 2022, 02:09
Прогрес у створенні зони безпеки для Запорізької атомної електростанції надто повільний.
Джерело: очільник МАГАТЕ Рафаель Гроссі, якого цитує CNN
Деталі: Гроссі зазначив, що він "дуже розчарований" і що для нього встановлення захисної зони навколо атомної електростанції є очевидним.
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Також у Гроссі виникло викликало "велике занепокоєння" щодо затримання Росією двох співробітників ЗАЕС.
Нагадаємо:
- ЗАЕС з березня 2022 року окупована російськими військовими.
- 26 вересня МАГАТЕ почало низку переговорів стосовно створення зони ядерної безпеки на станції. Гроссі заявив, що угоди про зону безпеки навколо ЗАЕС реально досягти до кінця року.
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