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МАГАТЕ: Зона безпеки навколо ЗАЕС створюється надто повільно

"Українська правда"Субота, 29 жовтня 2022, 02:09
МАГАТЕ: Зона безпеки навколо ЗАЕС створюється надто повільно
ФОТО: GETTY

Прогрес у створенні зони безпеки для Запорізької атомної електростанції надто повільний.

Джерело: очільник МАГАТЕ Рафаель Гроссі, якого цитує CNN

Деталі:  Гроссі зазначив, що  він "дуже розчарований" і що для нього  встановлення захисної зони навколо атомної електростанції є очевидним.

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Також у Гроссі виникло викликало "велике занепокоєння" щодо затримання Росією двох співробітників ЗАЕС.

Нагадаємо: 

  • ЗАЕС з березня 2022 року окупована російськими військовими.
  • 26 вересня МАГАТЕ  почало низку переговорів стосовно створення зони ядерної безпеки на станції. Гроссі заявив, що угоди про зону безпеки навколо ЗАЕС реально досягти до кінця року.

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Теми: ЗапоріжжяАЕСвійна
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