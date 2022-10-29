МАГАТЭ: Зона безопасности вокруг ЗАЭС создается слишком медленно

Прогресс в создании зоны безопасности для Запорожской атомной электростанции слишком медленный.

Источник: глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, которого цитирует CNN

Детали: Гросси отметил, что он "очень разочарован" и что для него установление защитной зоны вокруг атомной электростанции является очевидным.

Также у Гросси возникло вызвало "большое беспокойство" относительно задержания Россией двух сотрудников ЗАЭС.

Напомним: