МАГАТЭ: Зона безопасности вокруг ЗАЭС создается слишком медленно

Прогресс в создании зоны безопасности для Запорожской атомной электростанции слишком медленный.

Источник: глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, которого цитирует CNN

Детали: Гросси отметил, что он "очень разочарован" и что для него установление защитной зоны вокруг атомной электростанции является очевидным.

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Также у Гросси возникло вызвало "большое беспокойство" относительно задержания Россией двух сотрудников ЗАЭС.

Напомним:

ЗАЭС с марта 2022 года оккупирована российскими военными.

26 сентября МАГАТЭ начало ряд переговоров по созданию зоны ядерной безопасности на станции. Гросси заявил, что соглашения о зоне безопасности вокруг ЗАЭС реально достичь до конца года.