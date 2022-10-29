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МАГАТЭ: Зона безопасности вокруг ЗАЭС создается слишком медленно

"Украинская правда"Суббота, 29 октября 2022, 02:09
ФОТО: GETTY

Прогресс в создании зоны безопасности для Запорожской атомной электростанции слишком медленный.

Источник: глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, которого цитирует CNN

Детали:  Гросси отметил, что он "очень разочарован" и что для него установление защитной зоны вокруг атомной электростанции является очевидным.

Также у Гросси возникло вызвало "большое беспокойство" относительно задержания Россией двух сотрудников ЗАЭС.

Напомним

  • ЗАЭС с марта 2022 года оккупирована российскими военными.
  • 26 сентября МАГАТЭ начало ряд переговоров по созданию зоны ядерной безопасности на станции. Гросси заявил, что соглашения о зоне безопасности вокруг ЗАЭС реально достичь до конца года.

Темы: ЗапорожьеАЭСвойна
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