ISW: Росіяни "прибріхують" про свій прогрес в районі Бахмута

Російські війська, ймовірно, фальсифікують заяви про просування в районі Бахмута, вдаючи, нібито досягли успіхів принаймні в одному секторі на тлі тривалих втрат на північному сході і півдні України.

Джерело: американський Інститут дослідження війни (ISW)

Дослівно: "Російські війська не досягають значного прогресу в районі Бахмута Донецької області або деінде вздовж лінії фронту".

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Деталі: Росіяни просувають наратив про значний прогрес в Бахмуті, що, ймовірно, покращить моральний дух російських військ і покращить особисте становище фінансиста "групи Вагнера" Євгена Пригожина, чиї війська значною мірою відповідальні за мінімальні успіхи в цьому районі.

Як повідомляється, окупанти здійснили обмежене просування до українського опорного пункту в Бахмуті, але дуже повільними темпами і з великими втратами. Пригожин визнав повільний темп наземних операцій групи навколо Бахмута 23 жовтня і заявив, що сили Вагнера просуваються лише на 100-200 м на день. Це, за його, як пише ISW, абсурдним твердженням, є нормальною швидкістю для сучасного наступу. Заяви росіян, як зазначається, насправді є перебільшеними.

ISW додає мапу бойових дій:

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