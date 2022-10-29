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ISW: Россияне "привирают" о своем прогрессе в районе Бахмута

"Украинская правда"Суббота, 29 октября 2022, 05:40
ілюстративне фото: getty

Российские войска, вероятно, фальсифицируют заявления о продвижении в районе Бахмута, делая вид, якобы достигли успехов по крайней мере в одном секторе на фоне длительных потерь на северо-востоке и юге Украины.

Источник: американский Институт исследования войны (ISW)

Дословно: "Российские войска не достигают значительного прогресса в районе Бахмута Донецкой области или в других местах вдоль линии фронта".

Детали: Россияне продвигают нарратив о значительном прогрессе в Бахмуте, что, вероятно, улучшит моральный дух российских войск и улучшит личное положение финансиста "группы Вагнера" Евгения Пригожина, чьи войска в значительной степени ответственны за минимальные успехи в этом районе.

Как сообщается, оккупанты осуществили ограниченное продвижение к украинскому опорному пункту в Бахмуте, но очень медленными темпами и с большими потерями. Пригожин признал медленный темп наземных операций группы вокруг Бахмута 23 октября и заявил, что силы Вагнера продвигаются лишь на 100-200 м в день. Это, по его, как пишет ISW, абсурдному утверждению, является нормальной скоростью для современного наступления. Заявления россиян, как отмечается, на самом деле являются преувеличенными.

ISW добавляет карту боевых действий:

 
ISW

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Темы: войнаДонецкая областьБахмутРосcия
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