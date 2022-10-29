Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ISW: Россияне "привирают" о своем прогрессе в районе Бахмута

"Украинская правда"Суббота, 29 октября 2022, 05:40
ISW: Россияне привирают о своем прогрессе в районе Бахмута
ілюстративне фото: getty

Российские войска, вероятно, фальсифицируют заявления о продвижении в районе Бахмута, делая вид, якобы достигли успехов по крайней мере в одном секторе на фоне длительных потерь на северо-востоке и юге Украины.

Источник: американский Институт исследования войны (ISW)

Дословно: "Российские войска не достигают значительного прогресса в районе Бахмута Донецкой области или в других местах вдоль линии фронта".

Реклама:

Детали: Россияне продвигают нарратив о значительном прогрессе в Бахмуте, что, вероятно, улучшит моральный дух российских войск и улучшит личное положение финансиста "группы Вагнера" Евгения Пригожина, чьи войска в значительной степени ответственны за минимальные успехи в этом районе.

Как сообщается, оккупанты осуществили ограниченное продвижение к украинскому опорному пункту в Бахмуте, но очень медленными темпами и с большими потерями. Пригожин признал медленный темп наземных операций группы вокруг Бахмута 23 октября и заявил, что силы Вагнера продвигаются лишь на 100-200 м в день. Это, по его, как пишет ISW, абсурдному утверждению, является нормальной скоростью для современного наступления. Заявления россиян, как отмечается, на самом деле являются преувеличенными.

ISW добавляет карту боевых действий:

ВИДЕО ДНЯ
 
ISW

Темы: войнаДонецкая областьБахмутРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

фотоВ Одессе мужчина взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Туск собирается с визитом в Киев

Зеленский назначил новых глав Ровенской и Донецкой облгосадминистраций

Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки

Все новости...
Сводка Генштаба: 300 россиян готовились к нападению в районе Майорска, ВСУ их уничтожили
ВСУ денацифицировали уже 70 тысяч оккупантов
Пограничники остановили продвижение разведки врага на Северском направлении
ВСУ попали в оккупантов на Луганщине, десятки погибших - Гайдай
Последние новости
18:12
Зеленский подписал закон о криминализации контрабанды
17:58
Главнокомандующий армии Нидерландов призвал страну готовиться к войне с Россией
17:24
Маск по итогам года остался самым богатым человеком в мире
17:19
Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ
17:08
В Черкасской области девушка хотела сдать экзамен по ПДД вместо сестры-близняшки
17:07
Для Ирландии 2023 год стал самым теплым в истории наблюдений
17:00
В 2023 году через Прозорро.Продажи бюджеты разных уровней заработали более 14 миллиардов
16:56
обновлено, фотоРоссияне ударили по селу и городу в Запорожской области: трое погибших
16:41
"Вдохновились" российским сериалом: в Киеве задержали юношей, которые избили 16-летнего парня
16:40
фотоВ Одессе мужчина взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить
Все новости...
Реклама: