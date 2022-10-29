Прикордонники зупинили просування розвідки ворога на Сіверському напрямку

На Сіверському напрямку прикордонники зупинили просування розвідки російських окупаційних військ.

Джерело: Державна прикордонна служба

Деталі: Днями противник намагався розвідати підступи до позиції за допомогою безпілотника. По ворожому коптеру відкрили вогонь, після чого він почав різко знижуватись та впав.

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З настанням темряви до спостережних постів, облаштованих прикордонниками вздовж Сіверського Донця, з протилежного берега річки намагались підійти дві групи наземної розвідки.

Воїни ДПСУ зупинили просування окупантів зосередженим вогнем. Подальших спроб дорозвідки ворог на цьому напрямку не здійснював, зазначають прикордонники.