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Пограничники остановили продвижение разведки врага на Северском направлении

Валентина РоманенкоСуббота, 29 октября 2022, 10:15
иллюстративное фото ГПСУ

На Северском направлении пограничники остановили продвижение разведки российских оккупационных войск.

Источник: Государственная пограничная служба

Детали: На днях противник пытался разведать подступы к позиции с помощью беспилотника. По вражескому коптеру открыли огонь, после чего он начал резко снижаться и упал.

С наступлением темноты к наблюдательным постам, обустроенным пограничниками вдоль Северского Донца, с противоположного берега реки пытались подойти две группы наземной разведки.

Воины ГПСУ остановили продвижение оккупантов сосредоточенным огнем. Дальнейших попыток доразведки враг на этом направлении не осуществлял, отмечают пограничники.

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Темы: Пограничная службавойна
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