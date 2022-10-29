Анонсовані відключення світла на Рівненщині скасовують

НАСЛІДКИ УДАРУ ПО РІВНЕНЩИНІ, ФОТО З TELEGRAM КОВАЛЯ

У Рівненській області анонсовані на вихідні планові відключення електроенергії скасовуються, повідомив очільник ОВА Віталій Коваль.

Джерело: Коваль у Telegram

Пряма мова Коваля: "Нам вдалося стабілізувати енергетичні системи Рівненщини.

Це означає, що анонсовані на вихідні планові відключення електроенергії - відміняються. Рівнеобленерго подаватиме її населенню без обмежень.

Це відбуватиметься в тестовому режимі упродовж двох днів. Після чого проаналізуємо, чи вдається нам забезпечити стабільне енергопостачання надалі. В тому числі в освітніх закладах області, аби не змінювати часовий формат офлайн навчання".

Деталі: Разом із тим Коваль попереджає, що можливість аварійних відключень залишається. Людей просять не забувати про ощадливе використання електроенергії.

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