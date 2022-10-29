Анонсовані відключення світла на Рівненщині скасовують
У Рівненській області анонсовані на вихідні планові відключення електроенергії скасовуються, повідомив очільник ОВА Віталій Коваль.
Джерело: Коваль у Telegram
Пряма мова Коваля: "Нам вдалося стабілізувати енергетичні системи Рівненщини.
Це означає, що анонсовані на вихідні планові відключення електроенергії - відміняються. Рівнеобленерго подаватиме її населенню без обмежень.
Це відбуватиметься в тестовому режимі упродовж двох днів. Після чого проаналізуємо, чи вдається нам забезпечити стабільне енергопостачання надалі. В тому числі в освітніх закладах області, аби не змінювати часовий формат офлайн навчання".
Деталі: Разом із тим Коваль попереджає, що можливість аварійних відключень залишається. Людей просять не забувати про ощадливе використання електроенергії.
Нагадаємо:
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- На Рівненщині внаслідок ракетних ударів постраждала енергетична система, також є руйнування цивільних об’єктів.