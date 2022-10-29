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Анонсовані відключення світла на Рівненщині скасовують

Роман ПетренкоСубота, 29 жовтня 2022, 11:53
Анонсовані відключення світла на Рівненщині скасовують
НАСЛІДКИ УДАРУ ПО РІВНЕНЩИНІ, ФОТО З TELEGRAM КОВАЛЯ

У Рівненській області анонсовані на вихідні планові відключення електроенергії скасовуються, повідомив очільник ОВА Віталій Коваль.

Джерело: Коваль у Telegram

Пряма мова Коваля: "Нам вдалося стабілізувати енергетичні системи Рівненщини.

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Це означає, що анонсовані на вихідні планові відключення електроенергії - відміняються. Рівнеобленерго подаватиме її населенню без обмежень.

Це відбуватиметься в тестовому режимі упродовж двох днів. Після чого проаналізуємо, чи вдається нам забезпечити стабільне енергопостачання надалі. В тому числі в освітніх закладах області, аби не змінювати часовий формат офлайн навчання".

Деталі: Разом із тим Коваль попереджає, що можливість аварійних відключень залишається. Людей просять не забувати про ощадливе використання електроенергії.

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Нагадаємо:

  • 22 жовтня росіяни здійснили масований ракетний удар по енергетичних об'єктах у різних областях України. Зокрема, повідомлялося про прильоти по об'єкту критичної інфраструктури Рівного.
  • На Рівненщині внаслідок ракетних ударів постраждала енергетична система, також є руйнування цивільних об’єктів.

Теми: Рівненська областьелектроенергіявійна
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