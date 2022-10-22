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Росія атакує енергооб'єкти: прильоти на Кіровоградщині, Одещині, в Рівному

Валентина РоманенкоСубота, 22 жовтня 2022, 10:57
фото pixabay

Росіяни завдали ракетних ударів по важливих енергетичних об'єктах у Кропивницькому і Голованівському районах Кіровоградщини, ворог ударив також по енергооб'єкту Одеської області та міста Рівне.

Джерело: голова ОВА Андрій Райкович у Telegram, голова ОВА Максим Марченко, мер Рівного Олександр Третяк

Деталі: Райкович звернувся до всіх підприємств, особливо до власників великих торговельних об’єктів, мереж, закладів громадського харчування, і прошу усіх жителів області суттєво скоротити споживання електроенергії!
В області можливі перебої з постачанням електроенергії. Вже є відключення.

Марченко повідомляє: внаслідок двох ракетних ударів по об’єкту енергетичної інфраструктури Одеської області у декількох населених пунктах Одеського району немає світла. За даними Одеської райдержадміністрації, є троє постраждалих.

Наразі комунальні служби та ДСНС займаються ліквідацією наслідків ударів.

Є прильоти по об'єкту критичної інфраструктури Рівного. Попередньо без жертв. В медичних закладах міста розгорнули пункти надання допомоги.

Міські служби в повній бойовій готовності, працюють з енергетиками стосовно відновлення енергії в місті.

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Нагадаємо: В суботу 22 жовтня триває атака на енергооб’єкти України: по всій території, крім тимчасово окупованого Криму, оголошено повітряну тривогу.

Теми: війна
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