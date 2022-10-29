Анонсированные отключения света на Ровенщине отменяют

В Ровенской области анонсированные на выходные плановые отключения электроэнергии отменяются, сообщил глава ОГА Виталий Коваль.

Источник: Коваль в Telegram

Прямая речь Коваля: "Нам удалось стабилизировать энергетические системы Ровенской области.

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Это означает, что анонсированные на выходные плановые отключения электроэнергии - отменяются. Ривнеоблэнерго будет подавать ее населению без ограничений.

Это будет происходить в тестовом режиме в течение двух дней. После чего проанализируем, удается ли нам обеспечить стабильное энергоснабжение в дальнейшем. В том числе в образовательных учреждениях области, чтобы не менять временной формат оффлайн обучения".

Детали: Вместе с тем Коваль предупреждает, что возможность аварийных отключений остается. Людей просят не забывать об экономном использовании электроэнергии.

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