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Анонсированные отключения света на Ровенщине отменяют

Роман ПетренкоСуббота, 29 октября 2022, 11:53
Анонсированные отключения света на Ровенщине отменяют
ПОСЛЕДСТВИЯ УДАРА ПО РОВЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, ФОТО ИЗ TELEGRAM КОВАЛЯ

В Ровенской области анонсированные на выходные плановые отключения электроэнергии отменяются, сообщил глава ОГА Виталий Коваль.

Источник: Коваль в Telegram

Прямая речь Коваля: "Нам удалось стабилизировать энергетические системы Ровенской области.

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Это означает, что анонсированные на выходные плановые отключения электроэнергии - отменяются. Ривнеоблэнерго будет подавать ее населению без ограничений.

Это будет происходить в тестовом режиме в течение двух дней. После чего проанализируем, удается ли нам обеспечить стабильное энергоснабжение в дальнейшем. В том числе в образовательных учреждениях области, чтобы не менять временной формат оффлайн обучения".

Детали: Вместе с тем Коваль предупреждает, что возможность аварийных отключений остается. Людей просят не забывать об экономном использовании электроэнергии.

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Предыстория:

  • 22 октября россияне снова осуществили массированный ракетный удар по энергетическим объектам в разных областях Украины. В частности, сообщалось о прилетах по объекту критической инфраструктуры Ровно.

  • В Ровенской области в результате ракетных ударов пострадала энергетическая система, также есть разрушения гражданских объектов.

Темы: Ровенская областьэлектроэнергиявойна
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