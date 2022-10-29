Анонсированные отключения света на Ровенщине отменяют
В Ровенской области анонсированные на выходные плановые отключения электроэнергии отменяются, сообщил глава ОГА Виталий Коваль.
Источник: Коваль в Telegram
Прямая речь Коваля: "Нам удалось стабилизировать энергетические системы Ровенской области.
Это означает, что анонсированные на выходные плановые отключения электроэнергии - отменяются. Ривнеоблэнерго будет подавать ее населению без ограничений.
Это будет происходить в тестовом режиме в течение двух дней. После чего проанализируем, удается ли нам обеспечить стабильное энергоснабжение в дальнейшем. В том числе в образовательных учреждениях области, чтобы не менять временной формат оффлайн обучения".
Детали: Вместе с тем Коваль предупреждает, что возможность аварийных отключений остается. Людей просят не забывать об экономном использовании электроэнергии.
Предыстория:
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22 октября россияне снова осуществили массированный ракетный удар по энергетическим объектам в разных областях Украины. В частности, сообщалось о прилетах по объекту критической инфраструктуры Ровно.
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В Ровенской области в результате ракетных ударов пострадала энергетическая система, также есть разрушения гражданских объектов.