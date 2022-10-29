Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Взрывы в Севастополе: россияне говорят об атаке беспилотников и поврежденном корабле

Роман ПетренкоСуббота, 29 октября 2022, 14:07
Взрывы в Севастополе: россияне говорят об атаке беспилотников и поврежденном корабле
иван голубец, фото черноморского флота

Российское Минобороны сообщило, якобы Вооруженные силы в 4 часа утра 29 октября атаковали беспилотниками оккупированный Севастополь и повредили корабль.

Источник: Минобороны РФ 

Детали: Россияне пишут, якобы в атаке ВСУ были задействованы "девять беспилотных летательных аппаратов и семь автономных морских беспилотников".

Реклама:

Повреждение получили морской тральщик "Иван Голубец", а также боносетевое заграждение в бухте Южная.

ППО РФ якобы уничтожила все воздушные цели.

Минобороны страны-агрессора назвало это "террактом", а готовили его "украинские военные под руководством британских специалистов".

ВИДЕО ДНЯ

Напомним: Утром 29 октября в оккупированном Севастополе сообщали о взрывах - якобы российские корабли "отражали атаку беспилотников".

Темы: КрымоккупацияРосcиявзрыв
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

фотоВ Одессе мужчина взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Туск собирается с визитом в Киев

Зеленский назначил новых глав Ровенской и Донецкой облгосадминистраций

Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки

Все новости...
"Мы найдем всех": полиция поймала российского шпиона в Харькове
Враг снова атаковал Запорожье – глава ОВА
В МИД РФ пообещали ответ на ядерное усиление НАТО
Зеленский: Уже сложно сказать, кто такой или что такое "Путин"
Последние новости
18:12
Зеленский подписал закон о криминализации контрабанды
17:58
Главнокомандующий армии Нидерландов призвал страну готовиться к войне с Россией
17:24
Маск по итогам года остался самым богатым человеком в мире
17:19
Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ
17:08
В Черкасской области девушка хотела сдать экзамен по ПДД вместо сестры-близняшки
17:07
Для Ирландии 2023 год стал самым теплым в истории наблюдений
17:00
В 2023 году через Прозорро.Продажи бюджеты разных уровней заработали более 14 миллиардов
16:56
обновлено, фотоРоссияне ударили по селу и городу в Запорожской области: трое погибших
16:41
"Вдохновились" российским сериалом: в Киеве задержали юношей, которые избили 16-летнего парня
16:40
фотоВ Одессе мужчина взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить
Все новости...
Реклама: