Взрывы в Севастополе: россияне говорят об атаке беспилотников и поврежденном корабле
Суббота, 29 октября 2022, 14:07
Российское Минобороны сообщило, якобы Вооруженные силы в 4 часа утра 29 октября атаковали беспилотниками оккупированный Севастополь и повредили корабль.
Источник: Минобороны РФ
Детали: Россияне пишут, якобы в атаке ВСУ были задействованы "девять беспилотных летательных аппаратов и семь автономных морских беспилотников".
Реклама:
Повреждение получили морской тральщик "Иван Голубец", а также боносетевое заграждение в бухте Южная.
ППО РФ якобы уничтожила все воздушные цели.
Минобороны страны-агрессора назвало это "террактом", а готовили его "украинские военные под руководством британских специалистов".
ВИДЕО ДНЯ
Напомним: Утром 29 октября в оккупированном Севастополе сообщали о взрывах - якобы российские корабли "отражали атаку беспилотников".