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Взрывы в Севастополе: россияне говорят об атаке беспилотников и поврежденном корабле

Роман ПетренкоСуббота, 29 октября 2022, 14:07
иван голубец, фото черноморского флота

Российское Минобороны сообщило, якобы Вооруженные силы в 4 часа утра 29 октября атаковали беспилотниками оккупированный Севастополь и повредили корабль.

Источник: Минобороны РФ 

Детали: Россияне пишут, якобы в атаке ВСУ были задействованы "девять беспилотных летательных аппаратов и семь автономных морских беспилотников".

Повреждение получили морской тральщик "Иван Голубец", а также боносетевое заграждение в бухте Южная.

ППО РФ якобы уничтожила все воздушные цели.

Минобороны страны-агрессора назвало это "террактом", а готовили его "украинские военные под руководством британских специалистов".

Напомним: Утром 29 октября в оккупированном Севастополе сообщали о взрывах - якобы российские корабли "отражали атаку беспилотников".

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Темы: КрымоккупацияРосcиявзрыв
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