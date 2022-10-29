Взрывы в Севастополе: россияне говорят об атаке беспилотников и поврежденном корабле

Российское Минобороны сообщило, якобы Вооруженные силы в 4 часа утра 29 октября атаковали беспилотниками оккупированный Севастополь и повредили корабль.

Источник: Минобороны РФ

Детали: Россияне пишут, якобы в атаке ВСУ были задействованы "девять беспилотных летательных аппаратов и семь автономных морских беспилотников".

Реклама:

Повреждение получили морской тральщик "Иван Голубец", а также боносетевое заграждение в бухте Южная.

ППО РФ якобы уничтожила все воздушные цели.

Минобороны страны-агрессора назвало это "террактом", а готовили его "украинские военные под руководством британских специалистов".

ВИДЕО ДНЯ

Напомним: Утром 29 октября в оккупированном Севастополе сообщали о взрывах - якобы российские корабли "отражали атаку беспилотников".