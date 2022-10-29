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Пашинян готовий продовжити мандат "миротворців" РФ у Карабаху на 15-20 років

"Європейська правда"Субота, 29 жовтня 2022, 15:10

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що готовий на тристоронній зустрічі в Сочі 31 жовтня підписати документ про продовження терміну перебування в Нагірному Карабаху російських "миротворців".

Про це він сказав, виступаючи на з'їзді правлячої партії "Громадянський договір", пише "Європейська правда" з посиланням на вірменське агентство Arka.

"Я офіційно заявляю: я готовий у Сочі підписати документ і визнати, щоб присутність російських миротворців у Карабаху беззастережно і без передумов було продовжено на 10, 15, 20 років. Я пропоную, щоб президент Росії виступив із такою пропозицією, якщо потрібно, я виступлю з такою пропозицією, але Росія має підтримати цю пропозицію, оскільки я не можу вирішувати, що російські "миротворці" мають залишатися там на якийсь термін. Це – тристоронній папір, і якщо ми та Росія погодимося, то будемо більшість", - заявив він.

При цьому Пашинян наголосив, що досі не виконана обіцянка та зобов'язання про те, що азербайджанці мають вийти із зони відповідальності російських миротворців, навівши приклад ситуації навколо села Парух.

"Ці питання мають прозвучати: Росія своїх пропозицій чітко дотримується чи ні", - сказав він.

Як повідомлялося, наприкінці цього місяця Пашинян вирушить до Сочі для зустрічі з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим і президентом РФ Путіним.

У листопаді 2020 року Вірменія, Азербайджан і Росія підписали заяву про припинення війни в Нагірному Карабаху.

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Згідно із домовленістю, в регіоні вирішили розгорнути "миротворчий контингент" Російської Федерації.

Водночас, у серпні Пашинян заявляв, що ситуація навколо Нагірного Карабаху викликає низку питань у вірменської громадськості до російського військового контингенту в регіоні.

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Теми: Нагірний КарабахВірменіяРосіяАзербайджан
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