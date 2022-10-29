Пашинян готов продлить мандат "миротворцев" РФ в Карабахе на 15-20 лет

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что готов на трехсторонней встрече в Сочи 31 октября подписать документ о продлении срока пребывания в Нагорном Карабахе российских миротворцев.

Об этом он сказал, выступая на съезде правящей партии "Гражданский договор", пишет "Европейская правда" со ссылкой на армянское агентство Arka.

"Я официально заявляю: я готов в Сочи подписать документ и признать, чтобы присутствие российских миротворцев в Карабахе безоговорочно и без предпосылок было продлено на 10, 15, 20 лет. Я предлагаю, чтобы президент России выступил с таким предложением, если нужно, я выступлю с таким предложением, но Россия должна поддержать это предложение, поскольку я не могу решать, что российские "миротворцы" должны оставаться там на какой-то срок. Это трехсторонняя бумага, и если мы и Россия согласимся, то будем в большинстве", - заявил он.

Реклама:

При этом Пашинян подчеркнул, что до сих пор не выполнено обещание и обязательство о том, что азербайджанцы должны выйти из зоны ответственности российских миротворцев, приведя пример ситуации вокруг села Парух.

"Эти вопросы должны прозвучать: Россия свои предложений четко придерживается или нет", - сказал он.

Как сообщалось, в конце этого месяца Пашинян отправится в Сочи для встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом РФ Путиным.

ВИДЕО ДНЯ

В ноябре 2020 года Армения, Азербайджан и Россия подписали заявление о прекращении войны в Нагорном Карабахе.

Согласно договоренности, в регионе решили развернуть "миротворческий контингент" Российской Федерации.

В августе Пашинян заявлял, что ситуация вокруг Нагорного Карабаха вызывает ряд вопросов у армянской общественности к российскому военному контингенту в регионе.