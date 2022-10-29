Повітряні сили відібрали льотчиків, які готові навчатись на іноземних винищувачах

Повітряні сили визначили групу льотчиків, які можуть розпочати навчання на сучасних іноземних винищувачах, справа – за західними партнерами, які мають визначитися з типом літаків, які можуть бути надані Україні.

Джерело: речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону 29 жовтня

Деталі: Ігнат підтвердив, що система ППО України посилюється іноземним озброєнням: зенітними ракетними комплексами, гарматами (хоч і не такими темпами, якими хотілося б). Водночас речник ПС нагадав, що система протиповітряної оборони держави, це не лише зенітне озброєння (яке стріляє з землі), ППО складається і з винищувального прикриття.

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Пряма мова: "Винищувачі – це найдорожча річ… Вони мають великий спектр ракет, які можуть працювати на різних дальностях.

На жаль, сьогоднішня авіація - МіГи та Сушки ще радянських зразків (крайній ми отримали в 1991 році), - не відповідає військовим загрозам , які нині несе країна-окупант, обстрілюючи Україну потужними крилатими ракетами.

Питання винищувачів західного зразка, можливо F15, F16 – дуже нагальне питання, яке потрібно піднімати. Працюють на всіх напрямках і дипломатія і військово-політичне керівництво для прискорення темпів такого цього забезпечення.

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Командувувачем Повітряних сил генерал-лейтенант Миколою Олещуком визначена група – це десятки пілотів, які можуть хоч завтра виїхати і навчатися. Потрібно лише визначитися з технікою, яку нам готові надати партнери.

Ці льотчики молоді, перспективні, зі знанням англійської мови, з бойовим досвідом".

Що передувало: В серпні УП писала, що Україна і США ще не визначилися щодо поставок. літаків.

Ігнат водночас повідомляв, що головнокомандувачем ЗСУ визначена експертна група фахівців, яка опрацьовує питання переозброєння авіації ПС.

За її висновками визначено пріоритетом отримання багатофункціональних винищувачів західного виробництва, які будуть спроможні виконувати широкий спектр завдань в наявних умовах ведення бойових дій.

Зазначалось, що це можуть бути багатофункціональні винищувачі американського виробництва F-16, F-15 або F-18 певних модифікацій, або ж їхні європейські аналоги.