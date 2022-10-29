Воздушные силы отобрали летчиков, которые готовы учиться на иностранных истребителях

Воздушные силы определили группу летчиков, которые могут начать обучение на современных иностранных истребителях, дело - за западными партнерами, которые должны определиться с типом самолетов, которые могут быть предоставлены Украине.

Источник: спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире национального телемарафона 29 октября

Детали: Игнат подтвердил, что система ПВО Украины усиливается иностранным вооружением: зенитными ракетными комплексами, пушками (хотя и не такими темпами, какими хотелось бы). В то же время спикер ВС напомнил, что система противовоздушной обороны государства, это не только зенитное вооружение (которое стреляет с земли), ПВО состоит и из истребительного прикрытия.

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Прямая речь: "Истребители - это самая дорогая вещь... Они имеют большой спектр ракет, которые могут работать на разных дальностях.

К сожалению, сегодняшняя авиация - МиГи и СУшки еще советских образцов (крайний мы получили в 1991 году), - не соответствует военным угрозам, которые сейчас несет страна-оккупант, обстреливая Украину мощными крылатыми ракетами.

Вопрос истребителей западного образца, возможно F15, F16 - очень насущный вопрос, который нужно поднимать. Работают на всех направлениях и дипломатия и военно-политическое руководство для ускорения темпов такого этого обеспечения...

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Командующим Воздушных сил генерал-лейтенантом Николаем Олещуком определена группа - это десятки пилотов, которые могут хоть завтра выехать и учиться. Нужно только определиться с техникой, которую нам готовы предоставить партнеры.

Эти летчики молодые, перспективные, со знанием английского языка, с боевым опытом".

Что предшествовало: В августе УП писала, что Украина и США еще не определились относительно поставок самолетов.

Игнат в свою очередь сообщал, что главнокомандующим ВСУ определена экспертная группа специалистов, которая прорабатывает вопрос перевооружения авиации Воздушных сил.

По ее заключениям приоритетом было определено получение многофункциональных истребителей западного производства, которые будут способны выполнять широкий спектр задач в условиях ведения боевых действий.

Отмечалось, что это могут быть многофункциональные истребители американского производства F-16, F-15 или F-18 определенных модификаций, или же их европейские аналоги.