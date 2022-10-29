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ППО збила крилатий "Іскандер", який летів на Запоріжжя

Валентина РоманенкоСубота, 29 жовтня 2022, 16:57

Протиповітряна оборона збила російську ракету "Іскандер-К", яка летіла на Запоріжжя.

Джерело: Повітряне командування "Схід"

Дослівно: "Ще одна крилата ракета з Ростову не досягла своєї цілі".

Деталі: Повідомляється, що 29 жовтня мобільний розрахунок ПЗРК виявив та здійснив пуск по ворожій ракеті "Іскандер-К", що йшла у напрямку Запоріжжя.

В результаті підриву ракета змінила курс та впала на безлюдному місці.

Вказано, що за вмілі й своєчасні дії солдата оператора ПЗРК представлять до нагороди.

Що передувало: Вдень у суботу голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух повідомив, що російські війська знову вдарили по об'єктах критичної інфраструктури в Запоріжжі.

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Пізніше він уточнив, що на щастя, постраждалих немає. В результаті потрапляння було зруйновано промислову будівлю.

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Теми: Повітряні сили ЗСУЗапоріжжявійна
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