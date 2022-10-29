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ПВО сбила крылатый "Искандер", который летел на Запорожье

Валентина РоманенкоСуббота, 29 октября 2022, 16:57

Противовоздушная оборона сбила российскую ракету "Искандер-К", которая летела на Запорожье.

Источник: Воздушное командование "Схід"

Дословно: "Еще одна крылатая ракета из Ростова не достигла своей цели".

Детали: Сообщается, что 29 октября мобильный расчет ПЗРК обнаружил и произвел пуск по вражеской ракете "Искандер-К", которая шла в направлении Запорожья.

В результате подрыва ракета изменила курс и упала в безлюдном месте.

Указано, что за умелые и своевременные действия солдата оператора ПЗРК представят к награде.

Что предшествовало: Днем в субботу глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух сообщил, что российские войска снова ударили по объектам критической инфраструктуры в Запорожье.

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Позже он уточнил, что к счастью, пострадавших нет. В результате попадания было разрушено промышленное здание.

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Темы: Воздушные силы ВСУЗапорожьевойна
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