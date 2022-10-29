Кулеба: РФ знайшла надуманий привід для блокади українського зерна

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Росія знайшла надуманий привід, аби вийти із "зернової угоди".

Про це міністр написав у суботу у своєму Twitter, пише "Європейська правда".

Кулеба наголосив, що Україна раніше попереджала про плани РФ зірвати Чорноморську зернову ініціативу.

"Тепер Москва під надуманим приводом блокує зерновий коридор, який забезпечує продовольчу безпеку мільйонів людей. Закликаю всі держави вимагати від РФ припинити голодні ігри та повернутися до своїх зобов’язань", - заявив міністр закордонних справ України.

У суботу Росія заявила, що зупиняє участь у реалізації "зернової угоди" нібито через "теракт" у Севастопольській бухті в суботу вранці.

Представник міноборони РФ Ігор Конашенков раніше в суботу заявив, що ціллю атаки у Севастопольській бухті стали кораблі Чорноморського флоту, які були задіяні у забезпеченні безпеки зернового коридору.

Варто зазначити, що дія "зернової угоди" повинна була завершитись у листопаді, і Росія погрожувала вийти з угоди, якщо не будуть виконані її вимоги.

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Глава МЗС Дмитро Кулеба закликав країни світу чинити тиск на Москву, щоб запобігти спробам заблокувати продовження дії зернового коридору.

Останнім часом через дії російської сторони біля Босфору застрягли близько півтори сотні суден.

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