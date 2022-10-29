Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Кулеба: РФ знайшла надуманий привід для блокади українського зерна

"Європейська правда"Субота, 29 жовтня 2022, 18:36
Дмитро Кулеба, фото Getty Images

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Росія знайшла надуманий привід, аби вийти із "зернової угоди".

Про це міністр написав у суботу у своєму Twitter, пише "Європейська правда".

Кулеба наголосив, що Україна раніше попереджала про плани РФ зірвати Чорноморську зернову ініціативу. 

"Тепер Москва під надуманим приводом блокує зерновий коридор, який забезпечує продовольчу безпеку мільйонів людей. Закликаю всі держави вимагати від РФ припинити голодні ігри та повернутися до своїх зобов’язань", - заявив міністр закордонних справ України.

У суботу Росія заявила, що зупиняє участь у реалізації "зернової угоди" нібито через "теракт" у Севастопольській бухті в суботу вранці.

Представник міноборони РФ Ігор Конашенков раніше в суботу заявив, що ціллю атаки у Севастопольській бухті стали кораблі Чорноморського флоту, які були задіяні у забезпеченні безпеки зернового коридору.

Варто зазначити, що дія "зернової угоди" повинна була завершитись у листопаді, і Росія погрожувала вийти з угоди, якщо не будуть виконані її вимоги.

ВІДЕО ДНЯ

Глава МЗС Дмитро Кулеба закликав країни світу чинити тиск на Москву, щоб запобігти спробам заблокувати продовження дії зернового коридору.

Останнім часом через дії російської сторони біля Босфору застрягли близько півтори сотні суден.

Читайте більше на цю тему - Добрива від терористів і зерновий коридор. На Україну тиснуть, щоб дати Росії вивозити свій аміак через Одесу

Підписуйся на наш канал в Telegram

Теми: Кулеба ДмитроРосіязерноторгівля
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

ISW: Україна могла атакувати фрегат ЧФ біля Севастополя, це стримана відповідь Росії

NYT: Маск вже наказав почати скорочення в Twitter

Україна отримала перевагу в артилерії над окупантами на півдні – NYT

фото, відео, оновленоТиснява на святкуванні в Сеулі: щонайменше 146 загиблих, 150 постраждалих

Росія вийшла із "зернової угоди" нібито через вибухи у Севастополі

Повітряні сили відібрали льотчиків, які готові навчатись на іноземних винищувачах

Усі новини...
Кулеба Дмитро
Орбана треба просто перечекати – Кулеба
Кулеба впевнений, що Ізраїль змінить думку й допоможе Україні зброєю
У ядерному стримуванні Заходом Росії відбулася важлива зміна підходу – Кулеба
Останні новини
08:44
ЗМІ пишуть про злам телефона Ліз Трасс імовірно з РФ
08:29
"Гарна була доба": ЗСУ ліквідували майже тисячу окупантів
08:03
Через обстріл росіян Енергодар без світла – мер
07:45
CША закликали Росію повернутися до "зернової угоди"
07:31
Нові тіла цивільних виявили на Донеччині
07:10
відеоСевастополь: Безпілотники пошкодили флагман ЧФ РФ "Адмірал Макаров" — розслідування
06:25
фотоНікополь: Росіяни стріляли з важкої артилерії, пошкодили десяток будівель
05:53
Зведення Генштабу: Росіяни вивезли в'язнів з колонії Херсона і поселили туди своїх військових
05:01
Біля міністерства освіти в Сомалі вибухнули автомобілі — сотня людей загинули, ще 300 поранені
04:03
ISW: Україна могла атакувати фрегат ЧФ біля Севастополя, це стримана відповідь Росії
Усі новини...