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Кулеба: РФ нашла надуманный повод для блокады украинского зерна

"Европейская правда"Суббота, 29 октября 2022, 18:36
Дмитрий Кулеба, фото Getty Images

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия нашла надуманный повод, чтобы выйти из "зернового соглашения".

Об этом министр написал в субботу в своем Twitter, пишет "Европейская правда".

Кулеба подчеркнул, что Украина ранее предупреждала о планах РФ сорвать Черноморскую зерновую инициативу.

"Теперь Москва под надуманным предлогом блокирует зерновой коридор, обеспечивающий продовольственную безопасность миллионов людей. Призываю все государства потребовать от РФ прекратить голодные игры и вернуться к своим обязательствам", - заявил министр иностранных дел Украины.

В субботу Россия заявила, что останавливает участие в реализации "зернового соглашения" якобы из-за "теракта" в Севастопольской бухте в субботу утром.

Представитель минобороны РФ Игорь Конашенков ранее в субботу заявил, что целью атаки в Севастопольской бухте стали корабли Черноморского флота, задействованные в обеспечении безопасности зернового коридора.

Следует отметить, что действие "зернового соглашения" должно было завершиться в ноябре, и Россия угрожала выйти из соглашения, если не будут выполнены ее требования.

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Глава МИД Дмитрий Кулеба призвал страны мира оказывать давление на Москву, чтобы предотвратить попытки заблокировать продолжение действия зернового коридора.

В последнее время из-за действий российской стороны у Босфора застряли около полутора сотен судов.

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Темы: Кулеба ДмитрийРосcиязерноторговля
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