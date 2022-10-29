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Кулеба: РФ нашла надуманный повод для блокады украинского зерна

"Европейская правда"Суббота, 29 октября 2022, 18:36
Кулеба: РФ нашла надуманный повод для блокады украинского зерна
Дмитрий Кулеба, фото Getty Images

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия нашла надуманный повод, чтобы выйти из "зернового соглашения".

Об этом министр написал в субботу в своем Twitter, пишет "Европейская правда".

Кулеба подчеркнул, что Украина ранее предупреждала о планах РФ сорвать Черноморскую зерновую инициативу.

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"Теперь Москва под надуманным предлогом блокирует зерновой коридор, обеспечивающий продовольственную безопасность миллионов людей. Призываю все государства потребовать от РФ прекратить голодные игры и вернуться к своим обязательствам", - заявил министр иностранных дел Украины.

В субботу Россия заявила, что останавливает участие в реализации "зернового соглашения" якобы из-за "теракта" в Севастопольской бухте в субботу утром.

Представитель минобороны РФ Игорь Конашенков ранее в субботу заявил, что целью атаки в Севастопольской бухте стали корабли Черноморского флота, задействованные в обеспечении безопасности зернового коридора.

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Следует отметить, что действие "зернового соглашения" должно было завершиться в ноябре, и Россия угрожала выйти из соглашения, если не будут выполнены ее требования.

Глава МИД Дмитрий Кулеба призвал страны мира оказывать давление на Москву, чтобы предотвратить попытки заблокировать продолжение действия зернового коридора.

В последнее время из-за действий российской стороны у Босфора застряли около полутора сотен судов.

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Темы: Кулеба ДмитрийРосcиязерноторговля
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