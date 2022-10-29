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У Маріупольському районі окупанти хочуть мобілізувати до 10 тисяч осіб – мер

Катерина ТищенкоСубота, 29 жовтня 2022, 22:55
мобілізація в Росії, фото Getty Images

В окупованому Маріупольському районі Донецької області росіяни хочуть мобілізувати на війну проти України до 10 тисяч осіб.

Джерело: мер Маріуполя Вадим Бойченко в ефірі телеканалу Freeдом

Пряма мова: "За нашою інформацією, до 10 тисяч осіб вони хочуть мобілізувати в Маріупольському районі. Це не тільки місто Маріуполь, а й великі поселення навколо нього. І зараз така робота ведеться".

Деталі: Бойченко також розповів, що окупанти видають у Маріупольському районі "червоний папірець, який називають "паспорт Росії"", щоб у людей не було аргументів не бути мобілізованими.

За його інформацією, на виїзд із Маріуполя вишикувалися черги, однак фільтраційні центри не дають можливості швидкого виїзду.

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Теми: Маріупольмобілізаціяокупація
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