Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Мариупольском районе оккупанты хотят мобилизировать до 10 тысяч человек – мэр

Катерина ТищенкоСуббота, 29 октября 2022, 22:55
В Мариупольском районе оккупанты хотят мобилизировать до 10 тысяч человек – мэр
мобилизация в России, фото Getty Images

В оккупированном Мариупольском районе Донецкой области россияне хотят мобилизировать на войну против Украины до 10 тысяч человек.

Источник: мэр Мариуполя Вадим Бойченко в эфире телеканала Freeдом

Прямая речь: "По нашей информации, до 10 тысяч человек они хотят мобилизировать в Мариупольском районе. Это не только город Мариуполь, но и крупные поселения вокруг него. И сейчас такая работа ведется".

Реклама:

Детали: Бойченко также рассказал, что оккупанты выдают в Мариупольском районе "красную бумажку, которую называют "паспорт России"", чтобы у людей не было аргументов не быть мобилизированными.

По его информации, на выезд из Мариуполя выстроились очереди, однако фильтрационные центры не дают возможности быстрого выезда.

Темы: Мариупольмобилизацияоккупация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Туск собирается с визитом в Киев

Зеленский назначил новых глав Ровенской и Донецкой облгосадминистраций

Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки

Все новости...
Мариуполь
Путин "открыл" школу в разбомбленном Мариуполе: к диктатору вывели ребенка, чтобы "поблагодарил"
500 дней в плену: на Майдане провели акцию в поддержку защитников Мариуполя
Андрющенко: В Мариуполе сработала ПВО
Последние новости
18:12
Зеленский подписал закон о криминализации контрабанды
17:58
Главнокомандующий армии Нидерландов призвал страну готовиться к войне с Россией
17:24
Маск по итогам года остался самым богатым человеком в мире
17:19
Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ
17:08
В Черкасской области девушка хотела сдать экзамен по ПДД вместо сестры-близняшки
17:07
Для Ирландии 2023 год стал самым теплым в истории наблюдений
17:00
В 2023 году через Прозорро.Продажи бюджеты разных уровней заработали более 14 миллиардов
16:56
обновлено, фотоРоссияне ударили по селу и городу в Запорожской области: трое погибших
16:41
"Вдохновились" российским сериалом: в Киеве задержали юношей, которые избили 16-летнего парня
16:40
обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить
Все новости...
Реклама: