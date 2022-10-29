В Мариупольском районе оккупанты хотят мобилизировать до 10 тысяч человек – мэр

В оккупированном Мариупольском районе Донецкой области россияне хотят мобилизировать на войну против Украины до 10 тысяч человек.

Источник: мэр Мариуполя Вадим Бойченко в эфире телеканала Freeдом

Прямая речь: "По нашей информации, до 10 тысяч человек они хотят мобилизировать в Мариупольском районе. Это не только город Мариуполь, но и крупные поселения вокруг него. И сейчас такая работа ведется".

Детали: Бойченко также рассказал, что оккупанты выдают в Мариупольском районе "красную бумажку, которую называют "паспорт России"", чтобы у людей не было аргументов не быть мобилизированными.

По его информации, на выезд из Мариуполя выстроились очереди, однако фильтрационные центры не дают возможности быстрого выезда.