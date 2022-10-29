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У Росії обмежували доступ до домену t.me, що належить Telegram

Катерина ТищенкоСубота, 29 жовтня 2022, 23:09
У Росії обмежували доступ до домену t.me, що належить Telegram
фото LightRocket via Getty Images

Роскомнагляд на вимогу Генпрокуратури РФ обмежував доступ у Росії до домену t.me, що належить Telegram.

Джерело: РБК, РИА Новости

Деталі: Доступ до домену t.me, що належить Telegram, обмежений, випливало в суботу з даних сервісу Роскомнагляду для перевірки обмеження доступу до сайтів і сторінок сайтів.

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Підставою для внесення сервісу до реєстру Роскомнагляду стала ст. 15.3 закону про інформацію (обмеження доступу до сайтів в інтернеті, які містять інформацію із закликами до масових заворушень, здійснення екстремістської діяльності або участі в масових заходах, що проводяться з порушенням встановленого порядку, недостовірну суспільно значущу інформацію).

Рішення ґрунтується на вимозі Генпрокуратури Росії від 29 жовтня.

Оновлено: Пізніше РИА Новости повідомило, що домен t.me зник із реєстру обмежених Роскомнаглядом ресурсів, але все ще не доступний.

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Перед цим Роскомнагляд заявив, що блокування доступу до Telegram наразі на території Росії виключено.

Що передувало: Як зазначає РБК, Роскомнагляд робив спроби заблокувати Telegram на території Росії у квітні 2018 року, пояснивши це тим, що розробники месенджера відмовилися надати ФСБ ключі для дешифрування повідомлень. Таганський районний суд задовольнив відповідне клопотання Роскомнагляду. Відомство ввело блокування IP-адрес, використовуваних месенджером, але, незважаючи на це, Telegram залишався доступним на території Росії з мобільних пристроїв і комп'ютерів. Крім того, деякі чиновники і держструктури продовжували вести свої канали.

Влітку 2020 року Роскомнагляд оголосив про відмову від вимоги щодо обмеження доступу до месенджера, пояснивши своє рішення готовністю засновника Telegram Павла Дурова "протидіяти тероризму та екстремізму". Через кілька місяців РКН сам завів канал у месенджері.

Теми: Росіяінтернет
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