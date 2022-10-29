Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Росії обмежували доступ до домену t.me, що належить Telegram

Катерина ТищенкоСубота, 29 жовтня 2022, 23:09
фото LightRocket via Getty Images

Роскомнагляд на вимогу Генпрокуратури РФ обмежував доступ у Росії до домену t.me, що належить Telegram.

Джерело: РБК, РИА Новости

Деталі: Доступ до домену t.me, що належить Telegram, обмежений, випливало в суботу з даних сервісу Роскомнагляду для перевірки обмеження доступу до сайтів і сторінок сайтів.

Підставою для внесення сервісу до реєстру Роскомнагляду стала ст. 15.3 закону про інформацію (обмеження доступу до сайтів в інтернеті, які містять інформацію із закликами до масових заворушень, здійснення екстремістської діяльності або участі в масових заходах, що проводяться з порушенням встановленого порядку, недостовірну суспільно значущу інформацію).

Рішення ґрунтується на вимозі Генпрокуратури Росії від 29 жовтня.

Оновлено: Пізніше РИА Новости повідомило, що домен t.me зник із реєстру обмежених Роскомнаглядом ресурсів, але все ще не доступний.

Перед цим Роскомнагляд заявив, що блокування доступу до Telegram наразі на території Росії виключено.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: Як зазначає РБК, Роскомнагляд робив спроби заблокувати Telegram на території Росії у квітні 2018 року, пояснивши це тим, що розробники месенджера відмовилися надати ФСБ ключі для дешифрування повідомлень. Таганський районний суд задовольнив відповідне клопотання Роскомнагляду. Відомство ввело блокування IP-адрес, використовуваних месенджером, але, незважаючи на це, Telegram залишався доступним на території Росії з мобільних пристроїв і комп'ютерів. Крім того, деякі чиновники і держструктури продовжували вести свої канали.

Влітку 2020 року Роскомнагляд оголосив про відмову від вимоги щодо обмеження доступу до месенджера, пояснивши своє рішення готовністю засновника Telegram Павла Дурова "протидіяти тероризму та екстремізму". Через кілька місяців РКН сам завів канал у месенджері.

Підписуйся на наш канал в Telegram

Теми: Росіяінтернет
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

В МЗС відповіли на заяву Лаврова щодо переговорів: Умова – негайне припинення війни

фото Окупанти підривають мости, бо ЗСУ близько – Гайдай

Лавров: Путін готовий до переговорів із Заходом, але є умови

фото, відеоЛомаченко здолав непереможного досі Ортіса

відеоСевастополь: Безпілотники пошкодили флагман ЧФ РФ "Адмірал Макаров" — розслідування

ISW: Україна могла атакувати фрегат ЧФ біля Севастополя, це стримана відповідь Росії

Усі новини...
Росія
Росія після виходу з зернової угоди вже пропонує замінити українське зерно на своє
Зеленський очікує жорсткої реакції ООН і G20 на вихід Росії з "зернової угоди"
У МЗС закликали ООН і Туреччину надіслати Росії чіткий сигнал щодо "голодних ігор"
Останні новини
14:42
Окупанти ввели військову цензуру у Мелітополі — мер
14:14
Через дії РФ в українському порту заблоковано судно Всесвітньої продовольчої програми ООН
13:56
Італія планує надати Україні самохідні гаубиці та РСЗВ – ЗМІ
13:47
В МЗС відповіли на заяву Лаврова щодо переговорів: Умова – негайне припинення війни
13:26
Суддя підірвався в деокупованому селі Харківщини
13:23
Росія через сусідів нарощує імпорт побутової техніки з ЄС, щоб компенсувати нестачу чіпів для військової техніки
13:19
Кулеба пояснив, чому атака проти військових кораблів РФ є лише приводом вийти з "зернової угоди"
13:13
фото Окупанти підривають мости, бо ЗСУ близько – Гайдай
12:51
Goldman Sachs прогнозує підняття ставок ФРС до рекордних 5% у березні
12:32
фото На смітнику в Бєлгороді знайшли цинкові труни: у таких забирають мертвих окупантів
Усі новини...