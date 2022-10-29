В России ограничивали доступ к принадлежащему Telegram домену t.me

Роскомнадзор по требования Генпрокуратуры РФ ограничивал доступ в России к принадлежащему Telegram домену t.me.

Источник: РБК, РИА Новости

Детали: Доступ к домену t.me, принадлежащему Telegram, ограничен, следовало в субботу из данных сервиса Роскомнадзора для проверки ограничения доступа к сайтам и страницам сайтов.

Основанием для внесения сервиса в реестр Роскомнадзора стала ст. 15.3 закона об информации (ограничение доступа к сайтам в интернете, содержащим информацию с призывами к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности или участию в массовых мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка, недостоверную общественно значимую информацию).

Решение основано на требовании Генпрокуратуры России от 29 октября.

Обновлено: Позже РИА Новости сообщило, что домен t. me пропал из реестра ограниченных Роскомнадзором ресурсов, но все ещё не доступен.

Перед этим Роскомнадзор заявил, что блокировка доступа к Telegram в настоящее время на территории России исключена.

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Что предшествовало: Как отмечает РБК, Роскомнадзор предпринимал попытки заблокировать Telegram на территории России в апреле 2018 году, объяснив это тем, что разработчики мессенджера отказались предоставить ФСБ ключи для дешифровки сообщений. Таганский районный суд удовлетворил соответствующее ходатайство Роскомнадзора. Ведомство вело блокировку IP-адресов, используемых мессенджером, но, несмотря на это, Telegram оставался доступным на территории России с мобильных устройств и компьютеров. Кроме того, некоторые чиновники и госструктуры продолжали вести свои каналы.

Летом 2020 года Роскомнадзор объявил об отказе от требования по ограничению доступа к мессенджеру, объяснив свое решение готовностью основателя Telegram Павла Дурова "противодействовать терроризму и экстремизму". Через несколько месяцев РКН сам завел канал в мессенджере.